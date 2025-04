Mario Kart World: So viel Neues gab es in der Präsentation zu sehen

Nintendo hat in einer speziellen Direct-Ausgabe noch einmal einen Fokus auf Mario Kart World gelegt – als wäre das nötig, seit besonders Nintendo-Fans seit zwei Wochen kaum ein anderes Thema kennen. Nach dem ersten Einblick während der Switch 2-Präsentation gab es jetzt noch einen ausführlicheren.

Ein paar Dinge, die dort gezeigt wurden, sind lediglich Bestätigung dessen gewesen, was sich Fans aus einigen Videos, die bereits im Netz kursierten, zusammenreimen konnten. Andere Details waren aber auch völlig neu.

Mario Kart World: Vom Venedig des Pilzkönigreichs bis ins Gruselkino

So bekamen wir ein paar der komplett neuen Strecken präsentiert, die in Mario Kart World ihr Debüt feiern werden. Die Salzwasser-Serpentinen scheinen von der Stadt Venedig inspiriert; ihr kurvt unter anderem auf Jetskis halsbrecherisch durch die Kanäle. Ein Stück spukige Historie ist vor dem Kino Buu Huu zu sehen, wo sich die morschen Holzplanken im Verlauf der Ghost Valley-Kurse aus dem original Super Mario Kart erstrecken.

Sehr hier noch einmal die Nintendo Direct zu Mario Kart World:

Daneben wird es aber auch Rennstrecken aus früheren Teilen geben, die komplett überarbeitet wurde, so zum Beispiel Toads Fabrik, Peach Beach oder Warios Galeonenwrack. Neu im Grand Prix-Modus ist, dass die Abschnitte zwischen den Strecken Teil des Rennens sind und der gewohnte Rundkurs in der Regel die finale dritte Runde darstellt.

Münzpanzer, Snacktüte, Kamek: Neue Items in Mario Kart World

Um euch gegen eure 23 Kontrahent*innen auf der Strecke behaupten zu können, müsst ihr euch nicht nur auf euren Skill verlassen, sondern bekommt natürlich wieder die Hilfe von zahlreichen Items. Dazu gehören erstmals:

der Münzpanzer , der eine Vielzahl Münzen auf der Strecke liegen lässt;

, der eine Vielzahl Münzen auf der Strecke liegen lässt; die Eisblume , mit der ihr ein paar frostige Geschenke an die Rival*innen verteilen könnt;

, mit der ihr ein paar frostige Geschenke an die Rival*innen verteilen könnt; die Wurfhämmer – gleich mehrere Hämmer, die ihr im hohen Bogen werft und die sogar für einen Augenblick in der Strecke verbleiben;

– gleich mehrere Hämmer, die ihr im hohen Bogen werft und die sogar für einen Augenblick in der Strecke verbleiben; der Mega-Pilz , mit dem ihr groß werdet und andere Fahrer*innen auf der Straße platt machen könnt – eine Art umgekehrter Blitz also;

, mit dem ihr groß werdet und andere Fahrer*innen auf der Straße platt machen könnt – eine Art umgekehrter Blitz also; die Feder , streng genommen ein zurückkehrendes Item aus dem allerersten Super Mario Kart, wo sie allerdings nur im Battle-Modus zum Einsatz kam; sie erlaubt euch einen Sprung, etwa auf Geländer zum Grinden oder über Hindernisse hinweg;

, streng genommen ein zurückkehrendes Item aus dem allerersten Super Mario Kart, wo sie allerdings nur im Battle-Modus zum Einsatz kam; sie erlaubt euch einen Sprung, etwa auf Geländer zum Grinden oder über Hindernisse hinweg; und nicht zuletzt Kamek, der mit euren Gegnern seine zauberhaften Späße treibt, zum Beispiel, indem er alle in den gleichen Charakter verwandelt.

Dazu kommen die leuchten goldenen Snacktüten, die hier und da mal auf der Strecke liegen. Sie enthalten Essen wie Burger, Sushi oder Pizza und schalten entsprechend thematisierte Looks für eure Charaktere frei. Ein rein optisches Gimmick, das aber eine unglaubliche Vielfalt ermöglicht.

Zurücksetzen, Kämpfe mit vier Teams und freies Fahren

Erstmals bekamen wir einen Einblick in die Rewind-Funktion. Habt ihr vielleicht eine Abkürzung verpasst oder einen ungewünschten Pfad genommen? Dann könnt ihr euch jetzt ein paar Sekunden zurücksetzen. Das kann auf lange Sicht ein Vorteil sein, denkt aber daran, dass für alle anderen auf der Strecke das Rennen ganz normal weiter läuft.

Die VS-Rennen lassen sich in verschiedenen Einstellungen anpassen: Ihr könnt Kurse klassisch in drei Runden fahren oder aber den Weg zwischen zwei Kursen – auch wenn dieser nicht Teil der Grand Prix‘ oder K.O.-Rennen sind. Wie schon im Vorgänger sind übrigens auch wieder Team-Rennen möglich – erstmals jedoch könnt ihr euch auch in drei oder sogar vier Teams aufteilen. Und auch der Battle-Modus ist natürlich wieder zurück.

Die Strecken aus dem Mushroom Cup sind brandneu – besonders das Finale im DK Spaceport wird richtig wild. Credit: Nintendo

Im freien Fahren dürft ihr die Welt ganz auf eigene Faust erkunden: Ob ihr die Strecken mal aus einem anderen Winkel sehen, unbekannte Straßen erkunden oder einfach mal abseits aller Wege mit eurem Kart oder Zweirad austoben wollt – alles ist möglich. Fahrt alleine oder macht einen Road Trip mit Freunden, posiert für coole Fotos, aktiviert P-Schalter zum Starten von Missionen oder sammelt in der Welt verteilte Münzen und Panels.

Ihr seht, Mario Kart World hält einige Überraschungen bereit, die dem Franchise auch nach über 30 Jahren einen frischen Wind verpassen. Langjährige Fans dürften wieder mit Freude dabei sein, gleichzeitig sollte der Fun Racer auch wieder viele neue Freundinnen und Freunde gewinnen. Und wer in der Präsentation zum Ende hin genau hinschaut, wird ein besonderes Gimmick entdecken, das sich dieser Fan hier nach seiner Anspiel-Session schon gewünscht hat.

