Mario Kart World: Spieler machen unheimliche Entdeckung – „sie beobachten euch“

Mario Kart World ist, genau wie alle seit 1992 existierenden Vorgänger, dafür bekannt, farbenfroh und familienfreundlich zu sein: Horror und Schockmomente haben hier keinen Platz, schließlich hat Nintendo einen Ruf zu wahren.

Manchmal kommt es aber ganz unabsichtlich zu schaurig-lustigen Unfällen, die so fast schon aus Gruselgeschichten stammen könnten. Man denke nur an die in der frühen Ära des Internets beliebten Creepypastas rund um angeblich verstörende Easter Eggs. Zumindest eine gewisse Ähnlichkeit lässt sich beim Fotomodus in Mario Kart World feststellen.

Mario Kart World: Die Augen der NPCs verfolgen euch

Habt ihr in Mario Kart World schon einmal den Fotomodus ausprobiert, der per Knopfdruck während dem freien Fahren durch die offene Welt aktivierbar ist? Falls ja, und sich währenddessen im Hintergrund ein paar NPCs aufgehalten haben, könnt euch vielleicht ein gruseliges Detail aufgefallen sein, dass jetzt auch Spieler*innen im Internet entdeckt haben. Ähnlich wie bei Gemälden in Horror-Filmen scheinen euch Koopas, Shy Guys und Co. nämlich zu beobachten.

Lesetipp: Unser Test zu Mario Kart World

Dreht ihr die Kamera, drehen sich nämlich auch alle Gestalten auf dem Bildschirm mit. Der Grund dafür ist offensichtlich: So wird sichergestellt, dass ihr immer ein möglichst schickes Foto schießen könnt, auf dem keine Hinterteile zu sehen ist. Alle lächeln oder schauen zumindest in die Kamera, für unvergessliche Erinnerungen ist also gesorgt. Nur entsteht dadurch eben ein unheimlicher, aber auch amüsanter Nebeneffekt.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt das Video von Twitter-Nutzer*in The_Rimea: Eine ganze Horde von Koopas, Toads und anderen Bewohnern des Pilzkönigreichs weigert sich, nicht von der Schokoladenseite gezeigt zu werden und dreht sich im Einklang mit der Kamera. Die Kommentare sind entsprechend: Von „sie beobachten euch immer“ bis hin zu „sie wissen, was du getan hast“ spielen einige auf Gestalten aus Horror-Filmen an. Mario Kart World dürfte wegen anderen Aspekten im Gedächtnis bleiben, ein spannendes Detail ist es aber allemal.

Hier seht ihr den Effekt live und in Farbe:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Obwohl die Umsetzung von Nintendo natürlich gewollt und durchdacht ist, hat man mit der Fan-Reaktion vermutlich nicht unbedingt gerechnet. Auch die Möglichkeit, in weniger als einer Stunde alle Fahrzeuge in Mario Kart World freizuschalten war so wahrscheinlich nicht beabsichtigt. Falls ihr dagegen direkt wissen wollt, welches Kart oder Bike derzeit das Beste ist, helfen wir euch an anderer Stelle weiter.

Quelle: Twitter /@The_Rimea