Mario Kart World: Strecken aus dem neuen Rennspiel schon jetzt spielbar gemacht

Eine neue Nintendo-Konsole kann natürlich nicht ohne ihr eigenes Mario Kart auskommen. Die Nintendo Switch 2 erscheint daher schon von Anfang an mit dem vorgestellten Mario Kart World – sogar im gemeinsamen Bundle erhältlich.

Vor dem gleichzeitigen Release müssen aber erst noch einige Tage vergehen, bis dahin kennen wir die neuen Strecken und Fahrer*innen bloß von Livestreams und geteiltem Pressematerial. Zumindest alle von uns, die nicht bei einem der Switch 2-Events vor Ort waren, um den bevorstehenden Fun-Racer dort anzutesten. Es existiert allerdings eine weitere Möglichkeit, die Touren schon vor Veröffentlichung selbst gedreht zu haben, denn Modder*innen haben sie mühevoll in einem älteren Ableger der Reihe nachgebaut.

Mario Kart World-Strecken in Mario Kart Wii übertragen

Als Baukasten haben sich die fleißigen Bastler*innen Mario Kart Wii ausgesucht. Der Titel hat schon einige Jahre auf dem Buckel, erschien 2008 als Vorgänger von Mario Kart 7 für den 3DS. Um darin mit Modifikationen herumzuhantieren, scheint das Spiel sich allerdings noch bestens zu eignen. Als neues Projekt hat sich die zugehörige Modding-Community überlegt, Strecken aus Mario Kart World in den sechsten Teil der Reihe zu importieren. Ein kürzlich auf YouTube hochgeladenes Video präsentiert die Ergebnisse dieses Unterfangens.

Hier das besprochene Video:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mario Bros.-Piste, Warios Galeonenwrack (3DS), Kronen-Metropole, DK Spaceport und Fliegende Festung (DS) haben die Ehre eines Nachbaus erhalten. Als Vorlage haben die Hobby-Entwickler*innen die abgehaltenen Livestreams mit vorgeführtem Gameplay zu Mario Kart World genaustens unter die Lupe genommen und so das Layout der Strecken mit groben Details rekreiert. Selbstverständlich sind dadurch keine Grafikwunder entstanden, das würde die verwendete Technik auch gar nicht hergeben. Trotzdem ist es bemerkenswert, wie flott Fans Einblicke in ein noch nicht veröffentlichtes Spiel in eigene Interpretationen umwandeln.

Lesetipp: Mario Kart World-Konkurrent kostet einen Bruchteil und erscheint ebenfalls direkt zum Launch

Davor zieht man auf Reddit den Hut

Auf der Plattform Reddit zollen Fans den Modder*innen ihren Respekt, auch wenn sich einige von deren schneller Reaktion nicht unbedingt überrascht zeigen. „Sie haben das Gleiche mit Sky-High Sundae auf Grundlage des Trailers gemacht, bevor es in 8D [Mario Kart 8 Deluxe] oder Tour rauskam“, merkt beispielsweise ein*e Nutzer*in an. Dass die nach so langer Zeit und so vielen neuen Titeln immer noch aktive Community rund um Mario Kart Wii mit Herzblut bei der Sache ist, betont ein weiterer Kommentar humorvoll: „Mario Kart Wii-Fans tun wirklich alles, außer ein Spiel zu spielen, das nicht Mario Kart Wii ist“.

Aber auch wenn man dem alten Eisen treu bleibt, werden Spieler*innen des Fun-Racers mit Sicherheit auch einen Blick in das kommende Mario Kart World werfen wollen. Für die Schöpfer*innen der Mods lohnt sich immerhin zumindest ein Blick darauf, wie sich das Original im Vergleich zu ihren Umsetzungen spielt.

Ab dem 5. Juni 2025 dürfen sie das herausfinden, wenn die virtuelle Raserei zusammen mit der Nintendo Switch 2 auf den Markt kommt. Was ihr neben frischen und aufpolierten Strecken in Mario Kart World in Sachen Neuerungen außerdem erwarten dürft, erfahrt ihr von uns an anderer Stelle.

Quellen: YouTube / MarioPower55, Reddit r/mariokart