Mario Kart World: „Tut weh zu hören“ – Erhofftes Feature wird es vorerst nicht geben

Die Hauptaufgabe von Mario Kart World ist es, Mario Kart 8 als vorigen Titel der Reihen in möglichst vielen Kategorien zu übertrumpfen. Wie sonst könnte sich der Fun-Racer als Verkaufsargument für die Nintendo Switch 2 durchsetzen, auf der auch der ältere Ableger dank Abwärtskompatibilität läuft?

Nur in Sachen Schwierigkeitsgrad, da wird Teil acht zu Release des neuen Rennspiels weiterhin im Vorteil sein, denn die dort höchste angebotene Motorleistung wird erstmal nicht übernommen. Ganz zum Ärger der Fans.

Mario Kart World: Kein 200ccm enthalten

Es ist der 200ccm-Modus, den Spielerinnen und Spieler in Mario Kart World nicht vorfinden werden, sobald sie ab dem 5. Juni die virtuellen Reifen zum Quietschen bringen. Diese Stufe des Hubraums der Vehikel lässt euch besonders flott über den Asphalt rasen, wodurch es knifflig wird, auf Kurs zu bleiben und alle Kurven geschmeidig zu erwischen. Standardmäßig sind die Optionen 50ccm, 100ccm und 150ccm in einem Mario Kart-Titel verbaut, der achte Ableger konnte diese Aufstellung durch ein späteres Update erweitern.

Fans haben den Modus seit dem lieben gelernt und waren schon früh besorgt darüber, dass er den Sprung in die neue Generation eventuell nicht schafft, da Nintendo die Zahl weder erwähnt noch als Auswahlmöglichkeit in bereitgestelltem Videomaterial gezeigt hat. In einem kürzlichen Interview mit Rolling Stone hat sich Produzent Kosuke Yabuki als offizielle Stimme zu der Situation geäußert. Darin bestätigt sich das Fehlen von 200ccm zur Zeit des Launchs. Auf Reddit zeigt sich die Community betrübt darüber, unter anderem mit den Worten: „Habe ehrlich gesagt schon gedacht, dass das passieren würde. Tut weh zu hören aber“.

Lesetipp: Alle Launch-Spiele der Nintendo Switch 2

Nur eine Frage der Zeit?

Ganz aussichtslos ist die Situation allerdings nicht. Als Yabuki gefragt wird, ob man vorhabe 200ccm zu einem späteren Zeitpunkt einzubauen, verfällt er in vage Aussagen, die vermuten lassen, dass mehr dahinter stecken könnte und er wohl noch nichts Konkretes verraten darf. „Manche Spieler[*innen] sind sehr glücklich mit dem Zusatz höherer Schwierigkeitsgrade wie diesem. Jedoch: Heißt das, wir werden darüber nachdenken, Hubräume größer als 150ccm in Mario Kart World einzubauen? Ich befürchte, das kann ich jetzt noch nicht sagen„, lautet seine Antwort.

Fans schöpfen daraus Hoffnung auf eine Einführung mit einem folgenden Update, wie in Mario Kart 8, oder auch die Freischaltbarkeit des Modus, welche Nintendo, falls er real ist, vermutlich noch geheim halten will. Zweitere Annahme kann ab dem Release der Nintendo Switch 2 auf die Probe gestellt werden. Sollte sich dabei nichts ergeben, bleibt zumindest das erwünschte Update nicht ausgeschlossen.

Wenn ihr wissen wollt, welche Eindrücke wir bisher von Nintendos nächstem Rennspiel beim Anspielen sammeln konnte, werdet ihr aus unserer Vorschau zu Mario Kart World schlau.

Quellen: Rolling Stone, Reddit r/mariokart