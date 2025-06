Mario Kart World: Nach Update streicht Nintendo dieses beliebte Feature ersatzlos – „ich hasse es“

Als einziger, richtiger Launch-Titel der Nintendo Switch 2 kommt Mario Kart World bei den meisten Fans ziemlich gut an: Das Fahrgefühl findet genauso Anklang wie die K.o.-Tour. Aber es gibt auch Kritik.

Zum Beispiel an der offenen Welt oder an den linearen Zwischenabschnitten, die man während des Grand Prix‘ absolvieren muss, um von Strecke zu Strecke zu kommen. Im Online-Modus haben Spieler*innen deshalb einen Weg gefunden, um diesen Aspekt von Mario Kart World gezielt auszuhebeln – und ausgerechnet diese Methode hat Nintendo jetzt mit einem Update entfernt.

Mario Kart World: Keine Garantie mehr für klassische Strecken im Online-Modus

Schon nach kurzer Zeit wurden die Online-Lobbys von Mario Kart World mit dem Wunsch nach einer zufälligen Strecke dominiert: Anstatt sich eine von drei möglichen auszusuchen, überließen Spieler*innen diese Entscheidung der Glücksfee, denn so bestand die Möglichkeit, dass ein Kurs gewählt wird, der weit vom aktuellen Aufenthaltsort liegt. Das wiederum bedeutet: Kein Hinfahren, sondern das klassische Erlebnis mit drei Runden auf einer Strecke.

Nintendo scheint allerdings nicht zu gefallen, dass Spieler*innen diese Möglichkeit „missbrauchen“, um der intendierten Erfahrung zu entgehen. Wie ResetEra-Nutzer*in GreenMamba berichtet, bringt der neuen Patch 1.1.2 nämlich eine Änderung mit, die die bisher genutzte Methode größtenteils unbrauchbar macht. So kann, wenn ihr euch für eine zufällige Strecke entscheidet, trotzdem eine der drei kommen, die ohnehin zur Auswahl stand.

Weil die sich typischerweise nah an eurem aktuellen Kurs befinden, heißt es erneut: Verbindungsabschnitte fahren und am Ende nur eine Runde auf der jeweiligen Strecke. Zwar ist es nicht unmöglich, dass ihr noch immer einen Kurs am anderen Ende der Karte bekommt und damit das klassische Erlebnis mit drei Runden, eine Garantie gibt es aber nicht mehr dafür. Die Reaktion der Fans ist entsprechend: „Danke, ich hasse es“, schreibt beispielsweise KillstealWolf.

Auch der Rest des Threads ist sich einig, dass die Änderung eine massive Verschlechterung darstellt: Man fühlt sich von Nintendo bevormundet. Ob es in Zukunft noch einmal eine Option geben wird, zwischen dem neuen Fahrerlebnis mit Verbindungsstücken und dem klassischen zu wechseln, bleibt abzuwarten, scheint nach dem jüngsten Patch aber unwahrscheinlich. Wie Mario Kart World davon abseits auf der Piste performt, verrät unser Test.

Quelle: ResetEra /@GreenMamba, KillstealWolf