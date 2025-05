Mario Kart World: Wie viele Strecken stecken drin? Nintendo nennt beachtliche Zahl

Mario Kart World reiht sich als neunter Teil in eine Serie ein, die in Bezug auf das Gameplay nur geringen Freiraum für Innovation bietet. Immerhin basiert der Erfolg des Fun-Racers darauf, ein spaßiger Fun-Racer zu sein.

Für den neusten Ableger hat sich Nintendo trotzdem einiges an Neuerungen ausgedacht, um möglichst viel frischen Wind reinzubringen und dabei tatsächlich mehrere Stellen gefunden, an denen nachgelegt werden kann. Dabei wurde der offensichtlichste Punkt, nämlich eine erhöhte Streckenanzahl, nicht vernachlässigt. Welche Ausmaße die zur Verfügung gestellte Auswahl erreichen wird, hat man jetzt grob in Aussicht gestellt.

Mario Kart World: So viele befahrbare Gebiete gibt es mindestens

Die frisch aufgebrochene Informationsquelle, aus der gerade Neuigkeiten zum bevorstehenden Mario Kart für die Nintendo Switch 2 heraussprudeln, führt zurück auf einen Blog-Beitrag von Nintendo mit dem Titel „Ask the Developer Vol. 18: Mario Kart World„, welcher am 21. Mai 2025 veröffentlicht wurde. Dieser basiert auf einem Interview mit Kosuke Yabuki, Kenta Sato, Masaaki Ishikawa, Shintaro Jikumaru und Atsuko Asahi, die alle auf unterschiedliche Weise an der Entwicklung des Rennspiels beteiligt sind.

Im Verlauf der Unterhaltung wird Yabuki, seines Zeichens Produzent von Mario Kart World, direkt danach gefragt, wie viele Strecken der Ableger bereithält. So konkret wie erhofft wird er dabei zwar nicht, aber immerhin lässt er sich zu einer Einordnung hinreißen: „In diesem Spiel fährt man nicht nur die Strecken. Die Areale zwischen den Strecken sind ebenfalls befahrbar. Es ist so, als wären Strecken über die gesamte Welt verteilt und wenn man all die möglichen Variationen zusammenzählen würde, wären das deutlich über 100.“

Mario Kart World: Das Prinzip der Zwischenstrecken

Mario Kart 8 Deluxe inklusive DLC beinhaltet übrigens 96 Strecken. Yabukis Aussage nach kann diese Zahl also schon mal geschlagen werden, auch wenn in diese über 100 Strecken wie es scheint sowohl volle Level, als auch die Übergänge dazwischen mit reinzählen. Was erstmal ein bisschen nach Schummelei klingt, aber wenn man bedenkt, dass die Zwischenstücke nicht nur schnöde, gerade Straßen sind, die man nach wenigen Sekunden wieder hinter sich lässt, leuchtet deren Mitberücksichtigung eher ein.

Ishikawa erklärt hierzu: „Jede Strecke wurde mit ihrem eigenen einzigartigen Konzept geschaffen, wäre die Landschaft zwischen ihnen brach, dann würde es sich anfühlen, als sei die Welt in einzelne Stücke geteilt“. Mit dem gewählten Vorgehen hat man eine Karte geschaffen, auf der die Grenzen für sich stehender Cups gesprengt werden und die neue Gameplay-Möglichkeiten eröffnet.

