Mario Kart World ohne Zelda, Animal Crossing & Co. – Dieser überraschende Grund steckt dahinter

Mit Mario Kart World bekamen Fans des gefeierten Fun Racer-Franchise endlich frisches Futter auf der Nintendo Switch 2 serviert. Und dieses schmeckt bis auf ein paar Kleinigkeiten auch tatsächlich köstlich, vertraut man den ersten Rezensionen und Urteilen aus Reihen der Spielerinnen und Spieler wie der Kritik.

Doch in einem Punkt sieht die Community im wahrsten Sinne des Wortes Rot: Trotz des wirklich beeindruckenden Rosters aus über 50 Charakteren, die sich obendrein auch noch über passende Kostüme freuen dürfen, vermisst man Heldinnen und Helden wie Link aus The Legend of Zelda ebenso wie Melinda aus Animal Crossing und weitere ikonische Fahrerinnen und Fahrer, die noch im achten Teil an den Start gehen durften. Den Grund dafür verrät man uns immerhin nun.

Mario Kart World: Deshalb fehlen im Fahrer-Roster die Fan-Favoriten

Neben Link und Melinda gingen auch die niedlichen Bewohnerinnen und Bewohner, genauso wie die Inklinge und andere treue Weggefährten auf den Rennstrecken von Mario Kart World verloren – ganz zum Frust einiger Fans, welche die Heldinnen und Helden auf ihren motorisierten Gefährten mit Teil 8 bereits ins Herz geschlossen hatten. In einem Interview mit Quest-France verrät Produzent Kosuke Yabuki, was hinter der Entscheidung gegen die favorisierten Figuren steckt.

Yabuki-san zufolge war das Entwicklerteam von Mario Kart World der Meinung, dass das Lineup auch ohne Link und Co. schon umfangreich genug ist. „Als Entwickler wäre es uns unpassend vorgekommen, Charaktere aus anderen Spielen in dieses Universum einzubauen“, erklärt er dem französischen Magazin, „und es erschien uns auch nicht notwendig, wenn man bedenkt, was wir mit Mario schon alles machen konnten“, heißt es weiter (via NintendoEverything).

In einem ebenfalls jüngeren Ask the Developer-Interview verrieten die Entwicklerinnen und Entwickler hinter Mario Kart World, wie aufregend es für sie gewesen sei, Figuren wie die überaus beliebte Kuh im Spiel zu implementieren. So erscheint es nur passend, dass man an dieser Stelle anknüpfte und das Roster lieber mit regulären Vertretern aus dem populärsten aller Nintendo-Universen zu füllen. Hätte man nun auch noch auf Link, Melinda und weitere Fahrerinnen und Fahrer gesetzt, würde der Auswahlbildschirm nur so explodieren.

Derweil stoßen nicht nur die liebenswerte kleine Kuh, sondern auch die anderen Neuzugänge bei den Spielenden auf Begeisterung, wie Yabuki weiter verrät. „Der Zuspruch war so groß, dass er selbst uns überrascht hat“, so der Produzent gegenüber Ouest-France, „er hat unsere Erwartungen definitiv übertroffen.“ In unserem ausführlichen Test zu Mario Kart World erklären wir, ob der aktuelle Ableger auch unsere Erwartungen übertroffen hat, oder wir ihn noch einmal zum Boxenstopp an den Rand der Rennstrecke schicken würden.

