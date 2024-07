Für kurze Zeit könnt ihr ein Super Mario-Game „kostenlos“ zocken – mit Nintendo Switch Online-Abo

Die VIPs unter den Nintendo Switch-Besitzer*innen haben sich ihre Zeit mit der Konsole durch ein Abo des zugehörigen Online-Services versüßt. Zusätzliche Kosten werden mit diversen Extras belohnt, welche ihnen exklusiv und ohne jedes Mal gesondert zur Brieftasche greifen zu müssen, zur Verfügung gestellt werden.

Einer dieser Boni ist gerade frisch aufgetaucht, und zwar in Form einer kostenlosen Probeversion für das Spiel Mario + Rabbids Sparks of Hope. Während einer recht knapp bemessenen Zeitspanne dürfen Abonnent*innen das Game in seiner Gänze genießen, ohne den fälligen Vollpreis von 59,99 Euro zu zahlen.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: Mit Nintendo Switch Online „gratis“ anspielen

Wenn ihr aktuell die Seite von Mario + Rabbids Sparks of Hope im Nintendo eShop aufruft, findet ihr dort die Option „Probespiel herunterladen“. Unter der Voraussetzung, dass ihr ein aktives Nintendo Switch Online-Abo abgeschlossen habt, dürft ihr hier ohne Weiteres zuschlagen und euch die Software auf eure Konsole laden. Nach abgeschlossenem Download erwartet euch anders als in Marios hasenfreier Welt ein Strategie-Spiel, bei dem ihr mit einer Truppe selbst gewählter Helden und Heldinnen in den Kampf zieht.

Für euer Team stehen insgesamt neun Charaktere zur Auswahl. Da wären einmal natürlich Mario selbst, sein Bruder Luigi und seine angebetete Peach, sowie deren Rabbid-Äquivalente. Darüber hinaus sind die Häsin Rebella, Rabbid-Rosalina und Schurke Bowser ebenfalls mit von der Partie. Habt ihr euch aus ihnen euer liebstes Trio ausgesucht, wird es auch schon Zeit, die Galaxie nach den sogenannten Sparks zu durchforsten. Rettet ihr diese besonderen Wesen, könnt ihr deren Kräfte im Kampf zu eurem Vorteil nutzen und parallel zu den individuellen Fähigkeiten eurer Teammitglieder einsetzen.

Die Möglichkeit, das Crossover aus Nintendo-Held Mario und Ubisofts verrückten Rabbids „kostenlos“ auszuprobieren, bietet sich euch vom 8. Juli an bis zum 14. Juli. Solltet ihr diesen Zeitraum verpassen, oder von vornherein kein entsprechendes Abo besitzen, dürft ihr immerhin noch die vollständig kostenfreie Demo zu Mario + Rabbids Sparks of Hope beanspruchen. Was sich übrigens noch so alles an der Front der „Gratis“-Spiele für Nintendo Switch Online-Abonnent*innen diesen Monat tut, erfahrt ihr bei uns an anderer Stelle.

