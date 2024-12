Marvel Rivals: Der Launch-Trailer zum neuen Shooter birgt eine Überraschung

Marvel Games und NetEase Games haben den Startschuss für Marvel Rivals, einen neuen PvP-Shooter mit Teams aus Superheld*innen und Schurk*innen, gegeben. Der Titel bietet eine Vielzahl bekannter Figuren mit einzigartigen Fähigkeiten, die sich in dynamischen, zerstörbaren Karten aus dem Marvel-Multiversum messen.

Marvel Rivals erscheint in wenigen Tagen, genauer am 6. Dezember um 0:00 Uhr UTC, als Free-to-Play-Titel bei Steam – und zwar mit von Beginn an freigeschalteten Charakteren. Bereits ab dem 4. Dezember könnt ihr das Spiel auf Steam vorab herunterladen.

Marvel Rivals: Trailer und Titelsong angekündigt

Eine besondere Überraschung bietet das jetzt schon veröffentlichte Video zum Spiel. „Wir freuen uns, den Launch-Trailer von Marvel Rivals mit Chrissy Costanza zu enthüllen!“, heißt es dazu in der Pressemitteilung von Marvel Games und NetEase Games. Die bekannte Rocksängerin singt darin den Titelsong „Rivals ‚Til the End“.

Bekannt ist Chrissy Costanza als Frontfrau der Band Against The Current und für ihre kultigen Gaming-Hymnen wie „Legends Never Die“ und „Phoenix“. Der offizielle und gesamte Videospiel-Soundtrack zu Marvel Rivals, Galactic Tunes, wird dann ebenfalls am 6. Dezember auf Streaming-Plattformen veröffentlicht. Selbst eine limitierte Vinyl-Version kann ab sofort vorbestellt werden.

Hier ist der Launch-Trailer zu Marvel Rivals:

Neue Karten, neue Helden, Community-Events

Neben dem offiziellen Launch-Trailer wurde zudem die neue Karte Klyntar: Symbiotic Surface präsentiert, die eine spannende Geschichte rund um die Guardians of the Galaxy und Venom erzählt. Gemeinsam suchen sie nach einer Lösung, die Bedrohung durch den erwachenden Knull zu bannen. Unterschiedliche Strategien und Meinungen führen beide Seiten schließlich auseinander. Spieler*innen können sich in dieser Karte auf einzigartige Umgebungen und ein packendes Gameplay freuen.

Zum Release werden fünf neue Heldinnen und Helden enthüllt: Squirrel Girl, Black Widow, Cloak & Dagger, Iron Fist und Wolverine. Jede*r Held*in wird an den Tagen vor dem Launch vorgestellt, was die Vorfreude weiter steigert. Für die Community veranstaltet das Marvel Rivals-Team am 4. Dezember um 7 PM PST eine spezielle AMA auf Discord, bei der ihr eure Fragen stellen und die Entwickler*innen kennenlernen könnt.

