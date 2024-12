Marvel Rivals: Vorteil für PlayStation-Spieler – das steckt dahinter

Am 6. Dezember ist nicht nur Nikolaus, sondern auch der Release von Marvel Rivals: Vielleicht versteckt sich in eurem geputzten Stiefel also der ein oder andere Superheld.

Steam-Nutzer*innen müssen zumindest mit dem Download nicht auf einen weißbärtigen Mann warten, sondern können bereits seit dem 4. Dezember alles Wichtige auf ihren Rechner ziehen. Aber auch PlayStation-Spieler*innen kommen auf ihre Kosten – und dürfen sich auf technische Vorteile sowie einen exklusiven Skin freuen.

Marvel Rivals: Diesen Skin gibt es nur auf der PlayStation 5

Auf dem PlayStation Blog enthüllte man gestern wenige Tage vor Launch einige heiße Infos zu Marvel Rivals, die wenig verwunderlich vor allem bei den Besitzer*innen von Sonys Konsole Anklang finden dürften. So verriet man dort unter anderem, dass der DualSense Controller beim Helden-Shooter zum Einsatz kommt. Die adaptiven Trigger und das haptische Feedback sollen also Spider-Mans Netze und Hulks Faustschläge noch immersiver machen.

Wer PlayStation Plus abonniert hat, bekommt zusätzlich das von Bösewicht Venom inspirierte Peni-Parker-Paket spendiert, in dem sich neben einem passenden Skin auch einige Season Pass Tokens tummeln. Sowohl das Kostüm für Peni Parker als auch besagte Tokens sollen sich allerdings unabhängig von PS Plus erwerben lassen, falls ihr auf einer anderen Plattform unterwegs seid.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ganz im Gegensatz zu dem Scarlet Spider Skin für Spider-Man, den ihr nur exklusiv auf der PlayStation 5 erhalten könnt. Ob der rot-schwarze Strampelanzug zu einem späteren Zeitpunkt auch auf der Xbox oder dem PC landen wird, ist derzeit unbekannt, es ist jedoch nicht der erste PS-exklusive Spider-Man-Inhalt: Auch in Marvel Avengers konnten einst nur PlayStation-Spieler*innen mit dem Spinnenmann herumtollen.

So gut läuft Marvel Rivals auf der PlayStation 5 Slim und Pro

Neben kosmetischen Inhalten und dem DualSense Controller rückte man im Blogeintrag auch die technischen Vorteile von Marvel Rivals auf der PS5 Slim und Pro ins Rampenlicht. Auf der klassischen Konsole erwarten euch dabei 60 Bilder pro Sekunde bei 1440p mit Unreal Engine 5-Technologien wie Lumen Global Illumination und Chaos Destruction.

Die PlayStation 5 Pro erlaubt euch für Marvel Rivals derweil die Wahl zwischen einem Pro-Modus (60 FPS in 4K mit erweiterten Lichteffekten dank Lumen Reflections) und einem High Frame-Rate-Modus (120 Bilder pro Sekunde). Wie gut sich andere Spiele auf der PlayStation 5 Pro schlagen und ob sich der Kauf der 800 Euro teuren Konsole überhaupt lohnt, verraten wir euch an anderer Stelle.

Quelle: PlayStation Blog, YouTube /PlayStation