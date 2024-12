Marvel Rivals ist der neue Helden-Shooter-Hit – doch ein Feature aus Overwatch vermissen Fans schmerzlich

Marvel Rivals weiß auch weiterhin zu begeistern, immerhin stürmen über 400.000 Heldinnen und Helden tagtäglich die Steam-Server des Team-Shooters. Overwatch blieb ein solcher Erfolg zumindest in der jüngeren Vergangenheit verwehrt.

Dennoch: Ein ganz bestimmtes Feature vermissen Fans aus Blizzards bekannten Helden-Shooter sehnlichst. Das Problem: Marvel Rivals fehlt ein System zur Rollenwahl.

Marvel Rivals: Rollenwahl-System aus Overwatch fehlt dem Helden-Hit

Obwohl Marvel Rivals vieles richtig zu machen scheint – immerhin sprechen nicht nur die gleichzeitig aktiven Spieler für, sondern auch Kritikerinnen und Kritiker aus der Fachpresse so wie die Community in den Foren und sozialen Medien in höchsten Tönen vom Superhelden-Shooter – gibt es etwas, das den Fans übel aufstößt. Denn das fehlende Rollenwahl-System, mit dem im Vorfeld einer Partie festgelegt wird, wer welche Position übernimmt, sorgt vor allem im Ranglisten-Modus für Frust.

Auch spannend: Für kurze Zeit kostenlose Goodies für Marvels Rivals krallen

Wie ein solches System aussehen und funktionieren kann, das hat Overwatch schon vor etlichen Jahren erfolgreich vorgemacht. Spielerinnen und Spieler wählen vor dem Match ihre bevorzugte Rolle – im Falle Overwatchs also Tank, Heiler oder DPS – und werden im Anschluss mit den dazu passenden zusammengewürfelt, um eine ausgewogene Teamzusammenstellung zu gewährleisten. Aufgrund des Umstands, dass die Rollenwahl in Rivals nicht gegeben ist, findet man hier nicht selten Teams, die einen starken Überschuss an schadensverursachenden Helden aufweisen. Tanks und Heiler sind hingegen häufig Mangelware.

Das Problem kommt natürlich auch in der Community ausführlich zur Sprache. Vor allem alte Overwatch-Hasen wie Reddit-Nutzer Summerbolt00 berichten von ihren positiven Erfahrungen mit der Rollenauswahl, die „das Beste, was diesem Spiel je passiert ist“ sei. „Das einzige, was mir beim Spielen wirklich ein schlechtes Gefühl bereitet hat, ist, dass ich in ein match geladen werde, nur um 4 oder 5 Insta-Lock-DPS-Spieler zu sehen, und das passiert in den meisten Spielen, weil DPS einfach die beliebteste Rolle ist“, führt er weiter aus.

Weitere Kommentare schlagen in eine ganz ähnliche Kerbe, bemängeln dabei mitunter auch die ohnehin unausgeglichene Verteilung der Rollen im Charakter-Roster von Marvels Rivals selbst. Ein weiterer Grund sei, dass die beliebtesten Figuren nun einmal allesamt DPS-Helden seien. Zwar ist das System nicht perfekt, dafür sei die „durchschnittliche Spielqualität mit der Rollenwarteschlange einfach so viel besser“, wie ein weiterer Nutzer gesteht.

Quellen: Reddit / obbieskien