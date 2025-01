Marvel Rivals verteilt Geschenke: So bekommt ihr kostenlose Skins

Das Jahr 2025 beginnt Marvel Rivals direkt mit hohem Tempo: Die Season 1 des Helden-Shooters ist offiziell gestartet und lässt die Fantastic Four von der Stange. Zur Feier des Tages könnt ihr euch gleich zwei kostenlose Skins sichern.

Diese stehen auf allen Plattformen zur Verfügung und setzen auch nicht den Battle Pass voraus. Stattdessen müsst ihr nur zuschauen oder eine spezielle Questreihe abschließen, um für zwei Held*innen von Marvel Rivals ein neues Design freizuschalten. Wir verraten euch, wie das geht.

Marvel Rivals: Mit Twitch-Drops einen kostenlosen Skin erhalten

Der erste Gratis-Skin für Marvel Rivals hüllt Hela, die Königin der Unterwelt, fortan in ein Kostüm mit starken Lila- und Blau-Akzenten – kein Wunder, ist es doch angelehnt an Galacta, der Tochter von Marvel-Bösewicht und Weltenzerstörer Galactus. Um den Skin freizuschalten, müsst ihr lediglich in der nächsten Zeit ein paar Stunden auf Twitch vorbeischauen.

Genauer gesagt habt ihr vom 10. Januar bis zum 26. Januar, 00:30 Uhr Zeit, um euch die Twitch Drops zu sichern. Dabei müsst ihr nicht einmal aktiv zuschauen: Es reicht, wenn ihr einen Stream, der die Drops aktiviert hat, auf stumm laufen habt. Insgesamt könnt ihr bis zu drei Gegenstände erhalten:

nach 30 Minuten Zuschauen: Spray „Will of Galacta“ für Hela

Spray „Will of Galacta“ für Hela nach 1 Stunde Zuschauen: Namensschild „Will of Galacta“ für Hela

Namensschild „Will of Galacta“ für Hela nach 4 Stunden Zuschauen: Skin „Will of Galacta“ für Hela

Damit ihr die Skins auch tatsächlich freischaltet, müsst ihr lediglich zuvor euer Twitch-Konto mit eurem Marvel Rivals-Account verknüpfen. Anschließend holt ihr euch die Belohnungen über die Inventar-Seite von Twitch ab und erhaltet dann Spray, Namensschild und Outfit direkt im Spiel.

Thor-Skin kostenlos freischalten

Neben dem Hela-Kostüm könnt ihr euch noch einen weiteren Skin kostenlos sichern, und zwar für Thor. Dafür müsst ihr keinen Livestream zuschauen, sondern spielerisch selbst aktiv werden. Der Skin ist nämlich an eine kleinere Questreihe gebunden, die es seit Season 1 von Marvel Rivals gibt.

Das Ganze nennt sich „Midnight Features Event“ und umfasst insgesamt fünf Teile, die nach und nach bis zum 17. Januar 2025 zugänglich gemacht werden. Sobald ihr die komplette Quest abgeschlossen habt, könnt ihr euch über den neuen Thor-Skin freuen und erhaltet ihn direkt im Spiel.

Den Skin könnt ihr beim YouTuber dejuna bereits in Aktion sehen:

Die ersten drei Aufgaben beinhalten, dass ihr auf der neuen „Empire of Eternal Midtown“-Karte spielt, fünf Matches gewinnt (oder zwei auf der erwähnten Karte) und mit Mister Fantastic oder Der Unsichtbaren ein paar Fähigkeiten ausprobiert. Welche Aufträge als Nächstes anstehen, erfahrt ihr an folgenden Tagen:

Part 2: Seit 11. Januar 2025

Seit 11. Januar 2025 Part 3: Seit 13. Januar 2025

Seit 13. Januar 2025 Part 4: Ab 15. Januar 2025

Ab 15. Januar 2025 Part 5: Ab 17. Januar 2025

Allzu viel Zeit solltet ihr euch mit den Aufgaben nicht lassen: Das Marvel Rivals-Event steht nur bis zum 7. Februar zur Verfügung, danach habt ihr keine Chance mehr, den Thor-Skin kostenlos zu erhalten.

Und insbesondere Fans des Marvel Cinematic Universe sollten sich die Chance nicht entgehen lassen, denn das Outfit erinnert ein Stück weit an jenes von Chris Hemsworth aus dem ersten Thor-Film von 2011. Derweil findet ihr hier übrigens die besten Marvel-Spiele.

