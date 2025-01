Marvel Rivals: Season 1 enthüllt gleich vier neue Charaktere – „Absoluter Wahnsinn“

Seit Anfang Dezember stürzen sich täglich hunderttausende Spieler*innen in die Schlachten von Marvel Rivals – und bald wird der Shooter noch besser. Season 1 steht vor der Tür und bringt etliche Neuerungen mit sich.

Bislang war alles nämlich nur Vorgeplänkel, jetzt wird es in wenigen Tagen ernst. Wir verraten euch, was wir bislang zur Season 1 wissen, welche neuen Helden und Heldinnen dazu stoßen und vor allem, wann denn der Startschuss fällt.

Marvel Rivals: Dann beginnt Season 1

Offiziell hat Netease noch keine genaue Uhrzeit verraten, wann die erste Season von Marvel Rivals beginnt. Wir wissen jedoch, dass die aktuelle Pre-Saison am Morgen des 10. Januar endet. Das verrät zumindest ein Blick auf den derzeit noch gültigen Battle Pass.

Es ist wahrscheinlich, dass es danach zu einer kurzen Downtime kommt, ehe dann voraussichtlich am Abend die Season 1 eingeläutet wird. Wir halten euch bezüglich der exakten Uhrzeit auf dem Laufenden.

Anschließend läuft die erste Saison circa drei Monate, wobei ein genauer Zeitraum noch nicht in Stein gemeißelt ist. Aber wahrscheinlich wird die zweite Saison erst frühestens im April starten, was zum bisherigen Plan des Teams passen würde.

Die neuen Helden von Season 1

Für die erste reguläre Saison des Helden-Shooters lassen sich die Entwickler*innen nicht lumpen und bringen gleich vier neue Charaktere an den Start. Die sind natürlich keine wilde Zusammenstellung, sondern bilden eine Familie, die es 2025 sogar wieder ins Kino schafft.

Die Rede ist natürlich von den Fantastic Four, die demnächst in Marvel Rivals Einzug halten. Freuen könnt ihr euch deshalb auf die folgenden Helden und Heldinnen:

Reed Richards alias Mister Fantastic

Susan Storm alias Invisible Woman (deutsch: Die Unsichtbare)

Johnny Storm alias Human Torch (deutsch: Die menschlische Fackel)

Ben Grimm alias Thing (deutsch: Das Ding)

Ebenfalls im Teaserbild ist Roboter H.E.R.B.I.E zu sehen, der aber vermutlich kein spielbarer Charakter ist – obwohl uns Netease auch mit Jeff bereits überrascht hat, also ganz auszuschließen ist der Fall nicht.

Bei den Fans sorgt aber die Ankunft der ungewöhnlichen Helden-Familie bereits für Vorfreude, insbesondere da kaum jemand mit gleich vier neuen Charakteren gerechnet hat. „Bruder, wenn sie verraten, dass wir alle 4 Helden an Tag 1 bekommen, wäre das der absolute Wahnsinn“, heißt es etwa auf Reddit.

Neue Karte: Wohin geht die Reise in Marvel Rivals?

Abseits der Fantastic Four wird es auch mindestens einen neuen Schauplatz geben und dieser wurde sogar schon angeteasert. Im ersten Bild zur Season 1 ist im Hintergrund New York zu sehen, welches in ein düsteres Rot gehalten ist und Fledermäuse umherfliegen.

Als wahrscheinlich gilt deshalb, dass uns eine neue Karte in die US-Stadt führt, die offenbar in der Gewalt von Dracula ist. Das wiederum könnte als Teaser für die Einführung von Blade verstanden werden, der wahrscheinlich früher oder später ebenfalls in Marvel Rivals spielbar sein wird. Bestätigt sind die Pläne bislang aber nicht.

Welche Neuerungen noch zu erwarten sind

Neben den Fantastic Four und New York als Schauplatz wird es noch weitere Neuheiten mit Season 1 von Marvel Rivals geben. Unter anderem gibt es erstmals einen vollständigen Battle Pass, dessen Premium Variante ihr für circa 10 Euro erwerben könnt. Schön zu wissen: Anders als in vergleichbaren Spielen läuft dieser nicht aus, sprich ihr müsst ihn nicht unbedingt innerhalb von Season 1 beenden.

Ebenfalls vorstellbar sind weitere Events, bei denen die Entwickler*innen sich kreativ austoben dürfen. An Weihnachten gab es beispielsweise einen eigenen Spielmodus, der sich nur um Jeff drehte und an Splatoon erinnerte.

Da im Februar außerdem Captain America: Brave New World in den Kinos startet, wäre eine Kollaboration zwischen dem MCU und Marvel Rivals vorstellbar. Allerdings handelt es sich dabei bislang um reine Spekulation. Als sicher gilt hingegen, dass ein Feature aus Overwatch vorerst nicht den Weg in den Helden-Shooter findet.

