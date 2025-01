Marvel-Spiel plötzlich gesperrt: TikTok-Verbot erfordert überraschendes Opfer

Während das Verbot von TikTok in den USA schon innerhalb von 24 Stunden wieder aufgehoben wurde, ist Marvel Snap, sehr zum Ärger der Spieler*innen, weiterhin gesperrt.

Beide Apps gehören zum chinesischen Unternehmen ByteDance, weshalb das Superhelden-Kartenspiel offenbar ins Kreuzfeuer geraten ist. Die Entwickler*innen wurden von der Maßnahme völlig überrascht, entschuldigen sich bei Nutzer*innen und arbeitet derzeit daran, Marvel Snap so schnell wie möglich wieder online zu bringen.

Marvel Snap: Nach TikTok muss auch das Kartenspiel dran glauben

Wenn wir ehrlich sind, dann war das TikTok-Verbot nicht mehr als ein riesiger und offensichtlicher Publicity-Stunt von und für Donald Trump: Einerseits selbst von ihm angeleiert, wurde der Bann noch in weniger als 24 Stunden wieder aufgehoben, und das, obwohl zu dem Zeitpunkt noch Biden im Amt saß.

Während TikTok offline war, wurden Nutzer*innen von der App darüber informiert, dass man mit Trump bereits an einer Lösung arbeite und bedankte sich beim mittlerweile amtierenden Präsidenten anschließend ebenfalls namentlich, um auch wirklich alle darüber zu informieren, wem sie es zu verdanken hätten, dass TikTok wieder genutzt werden kann.

Der Umstand, dass Marvel Snap offenbar unbeabsichtigt ebenfalls vom Verbot betroffen und offline genommen wurde, aber noch nicht wieder nutzbar ist, unterstreicht dies. Die Entwickler*innen waren völlig überrascht, dass Marvel-Fans auf einmal nicht mehr gegeneinander mit ihren liebsten Decks antreten konnten. Grund für die Sperrung ist wie bereits erwähnt die gemeinsame Mutterfirma ByteDance.

Wann kann man in den USA wieder Marvel Snap spielen?

Da TikTok längst wieder nutzbar ist, wird es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis US-Amerikaner*innen auch Marvel Snap wieder öffnen können. Auf Twitter informiert Entwickler Second Dinner, dass man hofft, das Verbot noch innerhalb der nächsten 24 Stunden wieder aufzuheben und entschuldigt sich derweil für die Unannehmlichkeiten, die der überraschende Bann ausgelöst haben könnte.

Als Mobile-Game setzt Marvel Snap vor allem auf zeitlich limitierte Angebote, für die Spieler*innen wegen der unerwarteten Sperrung derzeit wertvolle Zeit verlieren. Second Dinner will, sobald die App wieder online ist, entsprechende Kompensationen verteilen – das dürfte entweder in verlängerten Fristen oder Gratis-Goodies resultieren. Genauere Infos dazu sollen aber zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Wann genau Marvel Snap in den USA wieder online gehen wird, bleibt abzuwarten, die Entwickler*innen sind aber offenbar mit Hochdruck am Werkeln. Da wir hierzulande nicht vom Verbot betroffen sind, könnt ihr weiter munter Karten spielen und sammeln. Alternativ lohnt ein Blick auf den aus dem gleichen Universum stammenden Superhelden-Shooter Marvel Rivals, wo in regelmäßigen Abständen neue Held*innen erscheinen sollen.

