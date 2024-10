Marvel’s Spider-Man 2 kommt bald auf den PC – aber ein bitterer Beigeschmack bleibt

Gute Nachrichten für alle, die mit Insomniacs gefeiertem Action-Adventure liebäugeln, aber bislang in der Plattform-Exklusivität ihren Endboss fanden: Marvel’s Spider-Man 2 verlässt schon bald die vertrauten Straßenschluchten der PS5 und schwingt sich auf den PC.

Während die erfreulichen Nachrichten vom nahenden Release, der schon zu Beginn des kommenden Jahres angesetzt ist, zwar noch ein paar Tage nach der offiziellen Ankündigung nachhallen, bleibt ein bitterer Beigeschmack für alle Sympathisanten des Spinnenmannes allerdings bestehen…

Marvel’s Spider-Man 2: Keine frischen Inhalte & DLCs mit der PC-Version

So kommt es, dass die Entwicklerinnen und Entwickler aus dem Hause Insomniac die Hoffnung all jener, denen bereits das Wasser hinsichtlich taufrischer Inhalte und DLCs mit dem PC-Port von Marvel’s Spider-Man 2 im Mund zusammenlief, einen Regel vorschieben. Es sei kein zusätzlicher Story-Content geplant, heißt es ganz konkret:

„Wir haben zwar keine zusätzlichen Story-Inhalte für Marvel’s Spider-Man 2 geplant“, so die Entwickler im Ankündigungs-Blog. „Aber wir freuen uns, alle bereits veröffentlichten Inhalte nach dem Launch auf die PC-Version zu bringen, darunter New Game+, neue Anzüge und Farbvarianten, Fotomodus-Features und mehr“, liest es sich weiter. Tatsächlich eine eher überraschende Neuigkeit, hatten aufmerksame Spielerinnen und Spieler doch so etwas wie Story-DLC-Pläne entdeckt, als ein Patch versehentlich das Debug-Menü des Titels zugänglich machte.

Darüber hinaus findet man im Spiel selbst einen – für Fans der Comic-Reihe eher offensichtlichen – Hinweis, auf den an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden soll, für das Auftauchen eines markanten Bösewichts in einer der erzählträchtigen Side-Storys des gefeierten Action-Adventures. Es ist also durchaus möglich, dass einige Pläne Insomniacs noch einmal auf den Kopf gestellt wurden, als die Leaks im vergangenen Jahr an die Oberfläche gespült wurden.

Neuer Trailer stimmt auf den Release ein

Dennoch dürfen wir uns auf einen prallgefüllten PC-Port eines der bislang besten Exklusivtitel für die aktuelle PlayStation-Generation freuen. Am 30. Januar soll dieser seine Veröffentlichung im Epic Games Store und auf Seiten Steams feiern, schon jetzt könnt ihr euch aber mit dem jüngsten Ankündigungs-Trailer auf die Fortsetzungen des Spinnen-Spaßes einstellen. Vorsicht, SPOILER: Im Trailer sind einige Szenen aus dem späteren Spielverlauf zu sehen, weswegen ihr womöglich einen Bogen um ihn macht, wenn ihr ganz unvoreingenommen in das Abenteuer eintauchen wollt:

„Unsere großartigen Partner bei Nixxes haben wieder einmal unglaubliche Arbeit geleistet, um die Welt von Marvel’s Spider-Man auf den PC zu bringen“, erklärt Mike Fitzgerald, Core Technology Director von Insomniac, stolz in der Ankündigung. „Unser Team hat viel Liebe in dieses Spiel gesteckt, und wir freuen uns, dass es bald von einem ganz neuen Publikum mit Tastatur- und Maussteuerung, Ultra-Widescreen-Unterstützung und zahlreichen grafischen Optionen genossen werden kann, die dafür sorgen, dass es sich auf ihrer Plattform zu Hause fühlt.“

Darüber hinaus sei für verbesserte Raytracing-Optionen auf dem PC gesorgt, das Ausführlichere entnehmt ihr aber besser dem obigen Blog-Eintrag. Schon ohne die angekündigten Verbesserungen konnte uns die PS5-Version von Marvel’s Spider-Man 2 seinerzeit im Test derartig überzeugen, dass wir vom besten Superhelden-Spiel seit Arkham City nur so schwärmen konnten. Und wie eine gute Portierung derweil aussieht, zeigt Ghost of Tsushimas PC-Version im Test.

Quellen: PlayStation Blog, YouTube / PlayStation