Mass Effect-Fans reiben sich die Augen: Diese Rollenspiel-Alternative sieht immer besser aus

Es ist eine der großen Überraschungen im Juni gewesen: Owlcat Games, das Team hinter den Pathfinder-Spielen und Warhammer 40.000: Rogue Trader, hat ein neues riesiges Projekt in der Mache. Ein 3D-Rollenspiel auf Basis der Sci-Fi-Buch-Reihe und -Serie The Expanse.

Im Rahmen der gamescom hat das Team nun einen weiteren Einblick gewährt und noch einmal indirekt bekräftigt, dass hier in naher Zukunft eine echte Mass Effect-Alternative erscheinen könnte. Denn schon jetzt hinterlässt The Expanse: Osiris Reborn einen guten Eindruck und stellt vor allem visuell für das Studio einen riesigen Schritt dar.

Mass Effect 4? Vorher erst einmal The Expanse gönnen

Gerade einmal etwas über anderthalb Minuten ist das jüngste Video zum The Expanse-Rollenspiel lang, aber gewährt dabei schon starke atmosphärische Eindrücke – und weckt direkt Erinnerungen an beste Mass Effect-Zeiten. In erster Linie sehen wir verschiedene Raumschiffe und andere Umgebungen, die herrlich futuristisch, aber nie zu klinisch-rein wirken.

Bemerkenswert ist derweil auch der visuelle Sprung im Vergleich zu den vorherigen Spielen von Owlcat Games. Die Nutzung der Unreal Engine 5 macht sich direkt bemerkbar, vor allem die Lichteffekte machen schon durchaus etwas her. Viel schöner könnten wir uns ein neues Mass Effect kaum vorstellen.

Lesetipp: Die nächste Mass Effect-Alternative kommt von echten Genre-Expert*innen

Und dann sind da noch die kurzen Erwähnungen im Video. Die Dialoge sind zwar hinsichtlich der Sprecher*innen ausbaufähig, aber gegen Ende wird Eros erwähnt. Kenner*innen von The Expanse wissen, dass ein Besuch dieses Asteroiden nicht unbedingt vorteilhaft sein muss. Was uns dort genau erwartet, lässt der Trailer aber völlig offen.

Mit der Story steht und fällt dieses Rollenspiel

Überhaupt ist bisher noch gar nicht viel zur Story von The Expanse: Osiris Reborn bekannt. Sicher ist nur, dass wir uns zu Beginn einen eigenen Charakter erstellen, wobei im gleichen Atemzug auch noch ein Zwillingsgeschwisterchen erschaffen wird – simpel J genannt. Er oder sie begleitet uns als Crew-Mitglied und hilft uns dabei, eine fiese Intrige durchzustehen.

Hier seht ihr den Trailer auf YouTube:

Ob dahinter noch mehr steckt? Vermutlich schon, aber logischerweise lässt sich Owlcat Games nicht tief in die Karten blicken. Schließlich dürfte die Story eine der ganz großen Stärken des Rollenspiels werden, so wie wir es von dem Team gewohnt sind. Allerdings lässt der Release noch eine ganze Zeit auf sich warten.

Wir rechnen frühestens Ende 2026 mit einer Veröffentlichung, eher noch 2027. Die Plattformen stehen wenigstens schon fest: PC, PS5 und Xbox Series X|S. Bis dahin lässt sich garantiert noch ein paar Mal die Mass Effect: Legendary Edition durchspielen, um die Sci-Fi-Vibes beizubehalten.

Quelle: YouTube / Owlcat Games