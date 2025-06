Metal Gear Solid Delta: Neuer exklusiver Spielmodus angekündigt – nur für eine Plattform

Während Hideo Kojima gerade dabei zuschaut, wie Death Stranding 2 in Kürze über die Ladentheke wandert, schraubt man bei Konami noch ein wenig an Metal Gear Solid Delta.

Das Remake des dritten Spionage-Thrillers nähert sich nämlich langsam, aber sicher seinem Release am 28. August. Damit der nicht untergeht, wird vorher noch ein wenig die Werbetrommel gerührt, zuletzt mit einem Livestream, der unter anderem einen exklusiven und noch dazu brandneuen Spielmodus enthüllte – jedoch nur für die Xbox Series X|S.

Metal Gear Solid Delta: Auf PC und PlayStation gibt’s Affen, auf der Xbox Explosionen

Bereits im 2004 veröffentlichten Original Metal Gear Solid 3: Snake Eater konntet ihr im Rahmen des Minispiels Snake vs. Monkey auf Affenjagd gehen: Die aus Ape Escape bekannten Primaten machen dort den Dschungel unsicher und nur Solid Snake kann sie aufhalten. Besagtes Minispiel kehrt in Metal Gear Solid Delta nun zurück, zumindest auf der PlayStation 5 und dem PC. Xbox-Spieler*innen gehen leer aus.

Zumindest, was die Jagd nach den Affen angeht, denn stattdessen bietet man ihnen einen anderen Zeitvertreib, der wiederum nicht auf den anderen beiden Plattformen verfügbar sein wird: ein Minispiel rund um Bomberman. In einem neuen Gameplay-Trailer für die Xbox-Version des Spiels kündigte Konami an, dass das explosive Maskottchen Einzug in Metal Gear Solid Delta halten wird, jedoch lediglich auf der Microsoft-Konsole. Ein Ausgleich für das fehlende Ape Escape-Minispiel gewissermaßen.

Hier der Xbox-Trailer samt Bomberman:

Sowohl in der 3D-Umgebung des Spiels als auch in der für Bomberman typischen Top-Down-Arena muss Solid Snake nun die kleinen Kerlchen in die Luft jagen und dabei versuchen, nicht selbst hochzugehen. Da ihr in der ursprünglichen Version bei Snake vs. Monkey zwei Gegenstände gewinnen konntet, die auch im Hauptspiel einen Nutzen hatten, könnte im Rahmen des Bomberman-Minispiels ebenfalls eine Belohnung winken. Mögliche Optionen hat Konami allerdings noch nicht verraten.

Die Frage nach der Plattform

Falls ihr neben einer PlayStation 5 oder einem PC auch noch eine Xbox Series X|S besitzt, könnt ihr die Wahl eurer Plattform von Metal Gear Solid Delta nun wohl davon abhängig machen, welches exklusive Feature euch mehr zusagt. Ob es eine derartige Aktion überhaupt gebraucht hätte, darüber lässt sich streiten.

Vermutlich wollte Sony aufgrund von Lizenzen nicht, dass die Affen auch auf der Xbox herumtollen – als Ersatz gibt es eben den explosiven Spaß mit Bomberman. An anderer Stelle verraten wir euch, wie die Pläne für das Remake überhaupt zustande gekommen sind und was euer PC leisten muss, um Metal Gear Solid Delta erfolgreich zu stemmen.

