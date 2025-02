Metal Gear Solid Delta: Releasetermin steht endlich fest – neuer Trailer geleakt

Eigentlich sollte diese Nachricht noch nicht öffentlich sein, aber ein Leak hat Konami ein Stück weit die Überraschung verdorben: Der Releasetermin von Metal Gear Solid Delta ist endlich bekannt. Ausgerechnet Sony ist dem japanischen Publisher ein wenig in die Parade gefahren.

Im PSN ist bereits der neue Trailer aufgetaucht, der nicht nur frische Spielszenen und die eine oder andere Wendung parat hält. Nein, auch das heißersehnte Datum leuchtet am Ende auf – allerdings müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, ehe wir mit dem grafisch überholten Snake wieder schleichen dürfen.

Metal Gear Solid Delta: Releasetermin für PC und PS5

Sofern sich in den nächsten Monaten nicht noch eine Verschiebung ergibt, erreicht uns das Snake-Remake im Sommer. Genauer gesagt erscheint Metal Gear Solid Delta am 28. August 2025, wie der jüngst geleakte Trailer verrät. Im Video wird zwar nur die PS5 erwähnt, aber vermutlich wird der am PC am selben Tag bedient. Bei Silent Hill 2 war das zumindest im vergangenen Jahr der Fall.

Kleiner Fun-Fact am Rande: Damit erscheint die Neuauflage nur vier Tage nach Hideo Kojimas Geburtstag. Ob dieser sich als Erfinder und langjährige Creative Director der Reihe das Remake anschauen wird, bleibt abzuwarten. Bekanntlich haben sich Konami und seine Wenigkeit vor vielen Jahren nicht gerade freundlich voneinander getrennt.

Lesetipp: Das Remake zu Metal Gear Solid gibt es nur dank eines kuriosen Grunds

Zurück zu Metal Gear Solid Delta: Der rund zweiminütige Trailer zeigt einige neue Szenen aus dem optisch und spielerisch generalüberholten Stealth-Spiel. Fans dürften viele davon wiedererkennen, sich aber besonders über die Überraschung am Ende freuen – damit meinen wir nicht das bereits erwähnte Veröffentlichungsdatum.

Snake wird wieder affig

Ganz zum Schluss teasert Konami sehr eindeutig die Rückkehr des Mini-Spiels Snake vs. Monkey an, welches erstmals im dritten Serienteil aufgetaucht ist. Es ist eine Verbindung mit der einst von Sony betreuten Ape Escape-Reihe, in der Snake den sehr bunten Affen fangen muss.

Im Gegensatz zum Hauptspiel schlüpfen Spieler*innen in einen passenden Anzug mit Bananen-Camouflage und können auch nur nicht-tödliche Waffen einsetzen, um das Ziel zu erreichen. Am Ende konnten über das Minispiel neue Gegenstände für die Kampagne freigeschaltet werden.

Ob auch in Metal Gear Solid Delta die Affenjagd so umfangreich ausfällt oder lediglich als kleiner Gag an Bord ist, wissen wir noch nicht. Eine andere Sache steht jedoch fest: Kojima wird in diesem Jahr mit Death Stranding 2: On the Beach ebenfalls ein neues Spiel abliefern.

Quelle: PSN