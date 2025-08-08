Metal Gear Solid Delta: Brandneuer Modus frustriert Fans schon vor Release – „schlechte Idee“

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater will das legendäre Stealth-Game von 2004 auf ein neues Level heben, Entwickler Konami wirbt vor allem mit der aktualisierten Grafik.

Spielerisch hingegen bezeichnet man das Remake auf der offiziellen Website als „das ultimative Erlebnis aus Überleben, Schleichen und Action“ und für das Grundspiel mag das auch stimmen. Doch nun gibt es bereits die erste schlechte Nachricht zu den Zusatzinhalten: Der Multiplayer-Modus Fox Hunt wird offenbar nicht direkt zum Launch von Delta zur Verfügung stehen.

Metal Gear Solid Delta: Multiplayer-Modus Fox Hunt verspätet sich

Wie man sowohl in einem Update auf der offiziellen Website als auch auf Twitter mitteilte, wird der für Metal Gear Solid Delta brandneu entwickelte Modus nämlich erst im „Herbst 2025“ erscheinen – also nicht zum Release-Termin des Hauptspiels, bekanntlich der 28. August (26. August für Käufer*innen der zehn Euro teureren Digital Deluxe Edition). Einen Grund für den verspäteten Start gab man nicht an.

Hier das neue Material:

In dem an Metal Gear Online erinnernden Modus, in dem ihr euch offenbar auf „spannendes Verstecken-und-Suchen-Gameplay“ freuen könnt, das auf den zentralen Themen des Spiels, also Camouflage und Survival, fußt. Zusätzlich zur Ankündigung und der zweizeiligen Beschreibung teilte man noch ein paar neue Screenshots, weitere Infos sollen dann bald kommen. In den Kommentaren freuen sich durchaus einige Fans auf die Möglichkeit, auch nach der Story noch durch den russischen Dschungel zu streifen.

Was weniger gut ankommt, ist der spätere Starttermin, schließlich versprach Konami Fox Hunt als Teil von Metal Gear Solid Delta und bewarb den Modus entsprechend. Dass dieser nun nicht zum Launch erhältlich ist, macht einige Fans sauer: „Schlechte Idee, den später zu veröffentlichen“, schreibt beispielsweise GutstheBerserk6. Auch Nutzer*in fakerealhotbox stimmt mit den Worten „Werft es in den Mülleimer“ zu.

Ob die genervten Fans am Ende vielleicht zumindest der Inhalt überzeugt und wann Fox Hunt dann genau erscheint, bleibt derzeit noch abzuwarten. Fest steht: Snake kehrt nach langer Pause endlich zurück und schon jetzt können wir euch verraten, wie es um die Spielzeit von Metal Gear Solid Delta steht.

