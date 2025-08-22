Metal Gear Solid Delta: Dieser geheime Modus wurde von echten Action-Profis entwickelt – so schaltet ihr ihn frei

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist alles andere als ein halbherziges Remake des Originals von 2004 und hat sogar einige Modi im Gepäck, auf die Fans beinahe nicht mehr zu hoffen gewagt hätten.

Darunter zum Beispiel das Geheim-Theater, das Snake vs. Monkey-Minispiel oder aber Guy Savage. Letzteres ist wohl am ungewöhnlichsten, denn dabei handelt es sich um einen kurzen Ausflug in Snakes Psyche während seiner Zeit in Gefangenschaft. Jetzt ist bekannt, wer diesen geheimen Modus entwickelt hat – Konami war es nämlich nicht.

Metal Gear Solid Delta: Guy Savage stammt von Platinum Games

Wie man auf der offiziellen Website von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater verrät, steckt hinter Guy Savage tatsächlich Platinum Games. Das unter anderem für Bayonetta, NieR: Automata und Metal Gear Rising: Revengeance bekannte Entwicklerstudio hat die kurze, spielbare Albtraumsequenz entwickelt, in der ihr euch als verhüllter Schlächter mit Klingenarmen durch eine Reihe von Dämonen schnetzelt.

Lang ist das Minispiel nicht: Je nachdem, wie effizient ihr seid oder wie viel Zeit ihr euch lasst, seid ihr in fünf bis fünfzehn Minuten mit den Höllenhorden fertig. Die Abwechslung hält sich auch in Grenzen: Neben den Standard-Geschöpfen gibt es noch fliegende Magier, die an Dracula erinnern. Es ist eben nur eine kurze Spielerei, die aber überraschenderweise in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zurückkehrt.

So schaltet ihr Guy Savage frei

Freischalten könnt ihr das Minispiel auf zwei Arten: Die klassische und die moderne. Genau wie damals könnt ihr auch im Remake schon während der Story in den Genuss von Guy Savage kommen, indem ihr direkt speichert, nachdem ihr nach der Folter durch Oberst Volgin halbnackt in eine Zelle gesperrt werdet. Para-Medic wird euch während des entsprechenden Funkgesprächs etwas vom eben erwähnten Blutsauger erzählen, was bei Snake für Albträume sorgt.

Kaum zu glauben, aber wahr: Dieser Screenshot stammt aus Metal Gear Solid Delta. Guy Savage ist ein wilder Ritt. Credit: KONAMI / 4P Screenshot

Der entsprechende Speicherstand ist im Menü rot gefärbt, sodass ihr ihn leicht erkennen könnt. Solltet ihr vergessen, in der Zelle zu speichern, ist das aber auch kein Problem: Nach Abschluss der Story schaltet ihr Guy Savage automatisch frei und könnt das Minispiel dann jederzeit aus dem Hauptmenü heraus auswählen.

Ursprünglich war das Ganze übrigens als ein Prototyp gedacht, das entsprechende Projekt wurde jedoch eingestellt. Da es weder in der HD Edition, Snake Eater 3D oder der in der Master Collection enthaltenen Version vorhanden ist, feiert Guy Savage nach langer Zeit seine unerwartete Rückkehr. Was das Remake noch zu bieten hat, verrät natürlich unser Test zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

