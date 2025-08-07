Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Spielzeit: Mit so vielen Stunden könnt ihr rechnen

Mit Metal Gear Solid Delta: Snake Eater kehrt am 28. August nicht nur ein wirklich legendäres Spiel zurück, sondern mit dem titelgebenden Spion auch ein ikonischer Charakter.

Da es sich um ein offenbar sehr originalgetreues Remake handelt, sind die meisten Fragen schon vor dem Release geklärt. Lediglich bei der Grafik und der modernen, optionalen Steuerung dürfen Fans auf das Ergebnis gespannt bleiben. Doch wie steht es um die Spielzeit von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater? Da können wir basierend auf dem Original natürlich wahrscheinliche Schlüsse ziehen.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Spielzeit für alle Typen

Ein Blick auf HowLongToBeat verrät nämlich: Für die reine Story von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater solltet ihr mit rund 16 Stunden rechnen. Schließlich ist das die durchschnittliche Zeit, die Spieler*innen für das Original benötigten, egal ob sie nun die Ursprungsfassung, Subsistence oder den Nintendo 3DS-Port gespielt haben. Voraussetzung natürlich: Sie haben sich auf die Geschichte konzentriert und nicht allzu ausgiebig den russischen Dschungel durchkämmt.

Lasst ihr euch etwas mehr Zeit und erkundet ein Gebiet ab und an ein zweites Mal, um keine wichtigen Items zu verpassen, könnt ihr derweil auf gut 20 Stunden kommen. Seid ihr hingegen ehrgeizige Trophäenjäger*innen und spielt das Remake gegebenenfalls ein zweites Mal durch, um verpasste Erfolge nachzuholen oder euren Abschlussrang zu verbessern, dürfte sich eure Spielzeit auf insgesamt etwa 25 – 30 Stunden belaufen.

Zusätzliche Modi für mehr Stunden Spielspaß

Dazu kommen noch einige zusätzlich Modi, die euch abseits der Story von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vor den Bildschirm fesseln könnten. Etwa das Snake vs. Monkey-Minispiel, in dem ihr die Affen aus Ape Escape erledigen müsst, das allerdings nur in der PlayStation 5- und PC-Fassung des Spiels auf euch wartet – Xbox-Spieler*innen bekommen den brandneuen Snake vs. Bomberman-Modus geboten, in dem ihr, nunja… Bomberman spielt.

Außerdem: Das Secret Theater, das genau wie Snake vs. Monkey einst in der Subsistence-Version sein Debüt feierte und es euch erlaubt, Szenen aus der Story einmal ganz anders zu erleben. Zu den bekannten Sequenzen gesellen sich in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater offenbar noch einige neue. Schlussendlich erwartet euch noch der vollkommen frische Multiplayer-Modus Fox Hunt.

Details enthüllte man hierzu bislang kaum, mit einem Revival des beliebten Metal Gear Online sollten Fans aber wohl nicht rechnen. Je nachdem, wie viel Zeit ihr in die erwähnten Modi steckt, kann eure Spieldauer von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater natürlich noch ordentlich nach oben klettern. Noch mehr Snake gibt es nur in dieser ungewöhnlichen Veröffentlichung.

