Metal Gear Solid Delta: Das muss euer PC leisten – „hatte Schlimmeres erwartet“

Systemanforderungen für PC-Spiele sind seit einiger Zeit ein ganz schönes auf und ab der Gefühle: Mal überraschend niedrig, ein andermal unvorstellbar hoch. Auch Metal Gear Solid Delta: Snake Eater mischt nun mit – aber Angst müsst ihr nicht unbedingt bekommen.

Trotz dessen, dass es sich um ein vollständiges Remake des einstigen PS2-Hits handelt, verlangt das Snake-Comeback nicht die allerbeste Hardware: Schon eine sechs Jahre alte Grafikkarte reicht aus, um sich wieder schleichend in den Dschungel stürzen zu können. Nur wer noch optischen Feingenuss erleben möchte, muss ein wenig moderner bei den Systemanforderungen von Metal Gear Solid Delta denken.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Das sind die Systemanforderungen

Natürlich solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht. Die hat zumindest unter PC-Spieler*innen aufgrund von einigen schlechten Umsetzungen nicht gerade den besten Ruf. Dementsprechend solltet ihr die Systemanforderungen nicht für die absolute Wahrheit, sondern eher als Orientierungspunkt betrachten.

Die bei Steam gelisteten Hardware-Voraussetzungen liegen zudem bislang nur in zwei Varianten vor und lassen wichtige Infos vermissen. So wissen wir nicht, für welche Auflösung und Ziel-FPS die minimalen und empfohlenen Anforderungen gedacht sind. Hoffentlich sorgt Konami hier in Zukunft noch für Klarheit.

Lesetipp: Für ein anderes Spiel im Universum von Metal Gear Solid braucht ihr nicht mehr als einen Tisch

Aber kommen wir zu den kompletten Systemanforderungen, die wir für euch hier übersichtlich zusammenstellen:

Minimale Anforderungen empfohlene Anforderungen Betriebssystem (OS) Windows 10/11 64-Bit Windows 10/11 64-Bit Prozessor (CPU) Intel Core i5 8600



AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7 8700K



AMD Ryzen 5 3600 Grafikkarte (GPU) Nvidia GeForce RTX 2060 Super (8 GB VRAM) Nvidia GeForce RTX 3080 (10 GB VRAM) Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB 16 GB Speicherplatz 100 GB SSD 100 GB SSD

Was ebenso auffällt: AMD Grafikkarten werden gar nicht erst erwähnt. Das heißt jedoch nicht, dass sie nicht unterstützt werden, sondern offenbar einfach nur vergessen worden sind. Oder aber es handelt sich trotz des Eintrags bei Steam noch gar nicht um die finalen Systemanforderungen. Auf Reddit stoßen die jetzt genannten Voraussetzungen überwiegend auf positives Feedback, so heißt es etwa „Ich hatte Schlimmeres erwartet, nicht viel, aber doch mehr als das.“

Solltet ihr jedoch jetzt schon bemerken, dass euer PC eventuell ein Upgrade benötigt, habt ihr noch genügend Zeit, um nachzubessern. Der Release von Metal Gear Solid Delta erfolgt erst in einigen Monaten für den PC, wie vor kurzem bekannt wurde. Alternativ erscheint der Stealth-Titel ebenso für die PS5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Steam, Reddit @Jack70741