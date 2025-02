Metal Gear Solid: Stealth-Klassiker erscheint nochmal ganz neu

Als neulich der Releasetermin von Metal Gear Solid Delta versehentlich herausposaunt wurde, war der Tumult im globalen Dorf namens Internet groß. Schließlich lechzen Stealth-Fans und Schleich-Freunde weltweit nach dem Remake des Klassikers Metal Gear Solid: Snake Eater aus dem Jahre 2004.

Wer Solid Snake entlang seiner Odyssee als ehemaliger Green Berret hin zu einer der einprägsamsten Figuren der Videospielgeschichte begleitet hat, wird das Action-Adventure bald vom Bildschirm auf den heimischen Wohnzimmertisch verlagern können. Denn, ja, wie andere Marken aus dem Videospielkosmos auch, dürfen Fans hier bald die Würfel rollen und das Spielbrett aufklappen.

Metal Gear Solid: Bald erscheint das Brettspiel zur Stealth-Sensation

Deutsche Brettspielfreund*innen können wohl im Verlauf des ersten Quartals 2025 mit dem offiziellen Brettspiel zu Metal Gear Solid rechnen. Bei unseren US-amerikanischen Nachbar*innen ist der „Metal Gear Solid: The Board Game“ benannte Stealth-Spaß wohl bereits eingetroffen. Der Trailer zum Spiel hat sich zudem bereits vor ungefähr einem Jahr auf YouTube herangeschlichen. Im Verlauf der fast drei Minuten, wird überdeutlich: Dieses Brettspiel orientiert sich inhaltlich und stilistisch am allerersten Metal Gear Solid-Videospiel aus dem Jahr 1998, wie auch Brettspiel News berichtet.

Vielleicht bedeutet ein Name auf dem Schlachtfeld wirklich nicht viel, um Snake persönlich zu zitieren, aber eure Freund*innen solltet ihr schon namentlich zum Spieleabend bitten – oder zuerst den Trailer gucken.

Anstatt Bits und Bytes und Pixelgrafik erwarten euch also diesmal Würfel, Spielfiguren und -brett. Dieses neue Metal Gear Solid ist folglich ein … echtes (Spiel)brett, oder? Okay, Sparwitz (fast) beiseite: Was bietet diese Ver-Bretterung zur Videospielvorlage konkret? Vorrangig natürlich ein hoffentlich spannendes Gesellschaftsspiel für euch und eure Freund*innen oder Familienteilnehmenden. Pro Partie müsst ihr zwischen 60 und 90 Minuten einrechnen.

Das Spiel ist für ein bis maximal vier Spieler*innen gedacht, richtet sich an die Altersgruppe 14 und höher. Und da sich diese etwas andere Videospielveröffentlichung wie gesagt ans Schleichspiel-Original anno 1998 anlehnt, werdet ihr ein Widersehen feiern mit mittlerweile legendären Charakteren wie Sniper Wolf, Revolver Ocelot, Vulcan Raven, Psycho Mantis, Liquid Snake, Merlyn Silverburgh, Gray Fox und wie sie nicht alle heißen.

Wo könnt ihr das Brettspiel zum Videospiel kaufen?

Metal Gear Solid: The Board wird wohl zwar, wie oben erwähnt, auch hierzulande erhältlich sein. Eine Übersetzung ins Deutsche soll nach aktuellem Wissensstand allerdings nicht erfolgen. Für einen reibungslosen Spielablauf solltet ihr der englischen Sprache also mächtig sein. Wo und wie ihr euch bei Bedarf Metal Gear Solid: The Board Game schnappt, erfahrt ihr auf einer Plattform wie BrettspielPreise.

