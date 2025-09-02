PlayStation 5: Rollenspiel-Meisterwerk derzeit um fast 50 Prozent reduziert – nur für kurze Zeit

Im PlayStation Store findet gerade ein dicker Sale statt, bei dem ihr zahlreiche geniale Spiele zu Spottpreisen ergattern könnt. Darunter: Das sowohl von der Presse als auch von Spieler*innen hochgelobte JRPG Metaphor ReFantazio.

Das ist nämlich derzeit um fast die Hälfte reduziert: Ganze 45 Prozent weniger müsst ihr für das jüngste Werk der Persona-Macher*innen löhnen, was den Kaufpreis von ursprünglich 69,99 Euro auf läppische 38,49 Euro herunterdrückt. Ein wahres Schnäppchen für dieses Rollenspiel-Juwel, wie auch die Wertungen zeigen.

Metaphor ReFantazio: Rollenspiel im PlayStation Store aktuell fast halb so günstig

Die sprechen nämlich eine eindeutige Sprache: Auf der PlayStation kommt Metaphor ReFantazio immerhin auf sage und schreibe 4,73 Sterne bei 18.000 Bewertungen, auf Metacritic ergibt sich aus mehr als 50 Kritiker*innenstimmen ein Durchschnitts-Score von 94. Atlus beziehungsweise das hauseigene Team von Studio Zero haben die geballte Erfahrung aus Persona 3, 4 und 5 zusammen genommen und konnten damit offenbar nicht nur vorherige Fans überzeugen.

Habt ihr den Sprung noch nicht gewagt, bietet sich mit der aktuellen Aktion der ideale Zeitpunkt und tatsächlich ist das Rollenspiel nicht nur im PlayStation Store (bis 11. September), sondern auch auf Steam (bis 4. September) rabattiert. Zumindest auf dem PC solltet ihr euch mit einer Entscheidung also nicht mehr zu viel Zeit lassen.

Wenn euch 38,45 Euro trotz der Reduzierung um 45 Prozent zu viel Geld ist, um aufs Geratewohl reinzuschauen, könnt ihr auf beiden Plattformen auch einfach in die kostenlose Demo reinschnuppern. Dort bekommt ihr die ersten Stunden des JRPGs serviert und könnt euren Fortschritt in die Vollversion mitnehmen.

Worum geht’s in Metaphor ReFantazio?

Inhaltlich erwartet euch bei Metaphor ReFantazio derweil eine Mischung aus Fantasy und Politik-Thriller: Nach der Ermordung des Königs braucht das Land ein*e neue Herscher*in und um zu verhindern, dass eine der machtsüchtigen Parteien das Ruder übernimmt, meldet ihr euch als namenloser Außenseiter kurzerhand selbst an.

Doch alleine habt ihr natürlich keine Chance, also heißt es Vertraute finden und Anhänger*innen gewinnen, damit auf dem riesigen, im Himmel schwebenden Felsen bald euer Antlitz prangt. Entsprechend müsst ihr auch hier wieder in sozialen Interaktionen ein paar Bündnisse fürs Leben schließen.

So sieht das Spiel im Bewegtbild aus:

Als mehr oder minder klassisches JRPG bestreitet ihr abseits eurer politischen Kampagne rundenbasierte Kämpfe, bei der ihr statt Personas sogenannte Archetypen nutzt. Die wiederum könnt ihr munter an eure Teammitglieder verteilen und so im fliegenden Wechsel die Rollen wechseln, um jeder Gefechtssituation Herr zu werden. Eine mehr als gelungene Symbiose, nicht umsonst hat es Metaphor ReFantazio auf unsere Top 10 der besten Spiele 2024 geschafft.

