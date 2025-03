Metroid Prime 4: Neuer Trailer – Mehr Gameplay und neue Fähigkeiten

Mit einer Nintendo Direct so kurz vor dem Switch 2-Showcase und so kurz nach dem Pokémon Day war für viele Fans klar, dass es vor allem Neuigkeiten zu Metroid Prime 4: Beyond geben müsste. Der Shooter um die Kopfgeldjägerin Samus Aran wurde schließlich schon angekündigt, als die erste Switch noch neu war.

Und die Erwartungen dürften zumindest teilweise erfüllt worden sein. Nintendo hat den Anhänger*innen der Reihe – die nun schon seit GameCube-Zeiten als Ego-Shooter fortbesteht – zumindest einen ausgiebigen Einblick ins Gameplay spendiert. Nur in einer Hinsicht sitzen wir immer noch auf dem Trocknen.

Metroid Prime 4: Beyond – Mit Psy-Kräften durch den Dschungel

Metroid stand lange für ein Genre, das erst später nach ihm benannt werden sollte. Mit Metroid Prime wagte sich Samus Aran vor über 20 Jahren erstmals in die dritte Dimension. Diese Premiere hat mittlerweile ein Remaster für die Switch erhalten. Auf Metroid Prime 4: Beyond warten Fans jedoch nun schon seit acht Jahren – Ende 2025 soll es aber endlich so weit sein.

Seht hier den neuen Gameplay-Trailer zu Metroid Prime 4 von der Nintendo Direct:

Display content from YouTube

Samus Aran betritt den Dschungelplaneten Viewros – eine von üppiger Vegetation bewachsenen Welt mit einem gigantischen Baum, auf der sie versehentlich gelandet ist. Und natürlich sind auch schreckliche Aliens nicht weit, welche die populäre Kopfgeldjägerin mit ihrer wuchtigen Armkanone jedoch nach feinster Art zerschroten kann.

Aber auch neue Fähigkeiten kommen auf euch zu. So werden Samus bei der Erkundung des Planeten mystische Psy-Kräfte gewährt, mit denen sie telekinetisch agieren kann. So werden nicht nur Rätsel gelöst und Türen geöffnet, auch kann sie die Flugbahn ihrer Laserstrahlen beeinflussen und Gegner sogar schweben lassen. Und natürlich ist die Heldin auch wieder in der Gestalt des Morph-Balls unterwegs.

Lediglich mit einem Release-Datum wird der neue Shooter nicht bedacht. Nintendo setzt den Zeitpunkt bei Ende 2025 an – damit scheidet Metroid Prime 4: Beyond als Release-Titel für die Nintendo Switch 2 wohl aus, da diese aller Voraussicht nach früher erscheinen soll. Wann das in etwa sein könnte, haben wir hier für euch niedergeschrieben.

