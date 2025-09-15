Nintendo Switch 2: Große Ankündigung schockt Fans jetzt – „Überhaupt nicht, was ich erwartet habe“

Auf diese Nachricht haben Fans sehr viele Jahre gewartet, aber nun gibt es endlich einen Lichtblick am Ende des Tunnels: Metroid Prime 4 erscheint wirklich noch dieses Jahr für die Nintendo Switch und Switch 2.

Das wurde im Rahmen der kürzlich stattgefundenen Direct verraten. Aber neben dem heiß erwarteten Releasetermin sorgte der Trailer auch für Verstimmung: Die frisch gezeigten Szenen stoßen nicht auf unbedingt viel Gegenliebe. Etliche Spieler*innen zeigen sich sogar sichtlich enttäuscht von der Richtung, die das neue Abenteuer von Samus Aran einschlägt.

Metroid Prime 4: Dann erscheint der Titel für die Nintendo Switch

Bevor wir auf die Ernüchterung eingehen, bleiben wir erst einmal bei den sachlichen Fakten. Sofern sich jetzt in den letzten Wochen keine groben Verzögerungen mehr ergeben, dann erscheint Metroid Prime 4 am 4. Dezember 2025. Übrigens sowohl für die erste Hybrid-Konsole von Nintendo als auch die Switch 2.

Damit geht eine jahrelange Wartezeit für Fans der Kopfgeldjägerin zu Ende. Erstmals angekündigt wurde die Fortsetzung übrigens auf der E3 2017, also vor stolzen acht Jahren. Doch zwischendurch hat Nintendo das Projekt neu gestartet und wieder in die Hände der Retro Studios gegeben.

Lesetipp: Auf diese Rückkehr eines beliebten Nintendo-Titels muss weiter gewartet werden

Die haben zuvor schon die ersten drei Metroid Prime-Spiele verantwortet und Samus erstmals auf dem GameCube in die dritte Dimension geholt. Jetzt geht es für sie in Metroid Prime 4 in ein neues Abenteuer, wobei noch immer ein wenig unklar ist, wie stark miteinander die Storys verwoben sind.

Neues Gameplay sorgt für Skepsis

Doch zwischen der Freude über den Releasetermin herrscht auch viel Skepsis. Der Grund? Das gezeigte Gameplay. Schon für einige frühere Trailer musste Metroid Prime 4 durchaus Kritik einstecken, aber die Zuversicht der Fans überwog zahlreiche der eher negativen Stimmen. Ganz anders dieses Mal.

Denn im neuen Trailer sehen wir ein Feature, welches bislang noch nicht angekündigt gewesen ist: Samus Aran erhält ein Motorrad und ist offenbar auch in mehreren größeren, fast schon Open World-ähnlichen Arealen unterwegs. Ein Umstand, der nicht unbedingt für Freudenschreie sorgt.

Hier seht ihr den Trailer auf YouTube:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll, ich bin irgendwie fassungslos. Das habe ich überhaupt nicht erwartet, und zwar nicht im positiven Sinne“ schreibt beispielsweise Reddit-Nutzer*in crowlfish. Future-Blacksmith891 geht sogar noch etwas weiter: „Oh mein Gott, das sah verdammt mies aus. Ich bin mir bei diesem Spiel unsicher.“

Die Kritik bezieht sich vor allem darauf, dass eine Open World dem sonst guten Spielfluss entgegenstehen könnte. Ob dem tatsächlich ist? Das erfahren wir in wenigen Monaten. Dann übrigens könnt ihr Metroid Prime 4 auf der Nintendo Switch 2 sogar in flüssigen 120 FPS genießen.

Quelle: YouTube / Nintendo DE, Reddit / @crowlfish, @Future-Blacksmith891