MEX Berlin 2025: Von Cosplay bis K-Pop – Das erwartet euch dieses Wochenende auf der Manga-Messe

Die MEX Berlin 2025 öffnet vom 24. bis zum 26. Oktober 2025 erneut ihre Pforten in den mächtigen Messehallen direkt unter dem Funkturm der Hauptstadt. Als Manga und Entertainment Expo richtet sich die Veranstaltung an alle, die sich für Manga, Anime und K-Pop begeistern. Die Messe bietet euch ein vielseitiges Programm, das verschiedene Facetten der japanischen Popkultur abdeckt.

Zahlreiche Ausstellende haben reichlich Merch im Gepäck, darunter Verlage, Händler und weitere Anbieter aus der Szene. Das Sortiment reicht von Gaming-Artikeln über handgefertigten Schmuck bis hin zu Kleidung und Kopfschmuck. Wer nach Plüschtieren, Figuren oder Anhängern sucht, wird hier ebenso fündig wie Fans von K-Pop- und J-Pop-Merchandise. Auch traditionelle japanische Kunst gehört zum Angebot. Umspannt wird das Ganze von einem ereignisreichen Bühnenprogramm, bei dem kein Auge trocken bleibt.

MEX Berlin 2025: Drei Tage japanische Popkultur pur – Alle Infos zur Manga-Messe

Letzteres wartet mit verschiedenen Shows, Workshops und Challenges auf. Quiz-Runden, Versteigerungen und weitere Specials sorgen für Abwechslung während der drei Messetage. Cosplay-Wettbewerbe gehören zu den zentralen Programmpunkten und bieten den kreativen Köpfen die Gelegenheit, ihre aufwendigen Kostüme zu präsentieren. Autogrammstunden und Talkrunden mit bekannten Persönlichkeiten aus der Comic- und Mangaszene zählen zu den besonderen Höhepunkten der MEX 2025.

In der Artist Alley zeigen die Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Anime, Manga, Fantasy und Comic ihre aktuellen Arbeiten. Dieser Bereich bietet euch die Möglichkeit, direkten Kontakte zu den Schöpfenden zu knüpfen oder bestehende Verbindungen zu vertiefen. Die persönliche Begegnung mit den aufstrebenden Artists macht die Messe zu einem besonderen Erlebnis für alle Interessierten, die einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen.

Neben dem Hauptprogramm erwarten euch weitere Angebote wie ein japanischer Garten und ein großzügiges kulinarisches Aufgebot, inklusive der beliebten Bubble-Tea-Stände, die für eine authentische Atmosphäre sorgen. Die Mischung aus Unterhaltung, Shopping-Möglichkeiten und kulturellen Elementen macht die MEX Berlin zu einem umfassenden Erlebnis für Fans der japanischen Popkultur.

Weitere Informationen sowie Tickets und aktuelle Updates zur Veranstaltung findet ihr auf den verlinkten offiziellen Websites der MEX Berlin sowie auf dem Instagram-Account der Messe. Solltet ihr euer Ticket bereits gekauft haben, wünschen wir euch natürlich viel Spaß auf der MEX 2025 und vielleicht läuft man sich ja sogar über den Weg…

