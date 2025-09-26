PlayStation 5: Überraschender Release – bald könnt ihr ein echtes Grafik-Highlight spielen

Exklusive Spiele sind für Microsoft schon längst im Wortschatz nicht mehr vorhanden: Nach und nach veröffentlicht der Xbox-Konzern seine großen Spiele auch für die PlayStation 5. Demnächst folgt mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 der visuell beeindruckendste Titel im Portfolio.

Die Flugzeug-Simulation ist ein echter Hingucker, beeindruckt mit extrem schöner Grafik, der kompletten Welt als Spielplatz und viel Liebe fürs Detail. Bislang allerdings nur am PC und auf der Xbox Series X|S. Doch schon bald ändert sich das und auch Spieler*innen mit einer Sony-Konsole im Haushalt in die virtuellen Lüfte steigen.

Microsoft Flight Simulator 2024: PS5-Release noch in diesem Jahr

Dass Microsoft peu à peu nahezu alle Marken auf die PlayStation 5 bringt, ist in diesem Jahr längst keine Neuigkeit mehr. Selbst Gears of War hat es zuletzt auf die Sony-Plattform geschafft, aber noch lässt sich der eine oder andere Titel nicht blicken. Neben Halo ist das auch die Microsoft Flight Simulator-Reihe, die seit dem Comeback in 2020 große Popularität genießt.

Im letzten Jahr ist die Fortsetzung Microsoft Flight Simulator 2024 gefolgt, die zu Beginn jedoch aufgrund extremer technischer Defizite ordentlich in die Mangel genommen wurde. Mittlerweile hat sich die Lage etwas gebessert, aber ganz aus dem unruhigen Fahrwasser ist die jüngste Iteration noch nicht entkommen. Trotzdem steht demnächst ein weiterer Release bevor.

Lesetipp: Vor einem Jahr hat der Flight Simulator 2024 viel Kritik erhalten

Wie Microsoft im Rahmen der Tokyo Game Show verraten hat, landet der Microsoft Flight Simulator 2024 noch in diesem Jahr auf der PlayStation 5. Der Release ist genauer gesagt am 8. Dezember 2025 und damit noch kurz vor dem Weihnachtsfest. Mit an Bord ist zudem eine Unterstützung für die PlayStation VR2 – allerdings gibt es das Update dafür erst im neuen Jahr.

Anpassungen für PlayStation 5

Inhaltlich bekommen Spieler*innen auf der PlayStation 5 das komplette Paket der Flugsimulation. Obendrauf wird der DualSense-Controller mit all seinen Funktionen unterstützt. So erlauben die Adaptive Trigger eine genauere Einstellung der Geschwindigkeit oder lassen euch den Luftwiderstand spüren. Gyroskop und das Touchpad sind ebenso Teil der Optionen.

Hier seht ihr die PS5-Version im Trailer:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Übrigens, fernab vom Microsoft Flight Simulator 2024: Nicht nur von Xbox zu PS5 geht der Schritt, sondern auch andersherum. In Zukunft sollen laut einem Insider mehrere PlayStation 5-Spiele den Weg auf die Microsoft-Konsolen finden.

Quelle: YouTube / PlayStation