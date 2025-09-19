PlayStation 5: Überraschender Release – Dieser Grafikkracher soll schon bald auf der Konsole erscheinen

Exklusive Spiele sind für Microsoft schon längst im Wortschatz nicht mehr vorhanden: Nach und nach veröffentlicht der Xbox-Konzern seine großen Spiele auch für die PlayStation 5. Demnächst könnte mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 der visuell beeindruckendste Titel im Portfolio folgen.

Die Flugzeug-Simulation ist ein echter Hingucker, beeindruckt mit extrem schöner Grafik und viel Liebe fürs Detail. Bislang allerdings nur am PC und auf der Xbox Series X|S. Doch schon bald könnte sich das ändern und auch Spieler*innen mit einer Sony-Konsole im Haushalt in die virtuellen Lüfte steigen.

Microsoft Flight Simulator 2024: PS5-Release angeblich schon sehr bald

Dass Microsoft nach und nach nahezu alle Marken auf die PlayStation 5 bringt, ist in diesem Jahr längst keine Neuigkeit mehr. Selbst Gears of War hat es zuletzt auf die Sony-Plattform geschafft, aber noch lässt sich der eine oder andere Titel nicht blicken. Neben Halo ist das auch die Microsoft Flight Simulator-Reihe, die seit dem Comeback in 2020 große Popularität genießt.

Im letzten Jahr ist die Fortsetzung Microsoft Flight Simulator 2024 gefolgt, die zu Beginn jedoch aufgrund extremer technischer Defizite ordentlich in die Mangel genommen wurde. Mittlerweile hat sich die Lage etwas gebessert, aber ganz aus dem unruhigen Fahrwasser ist die jüngste Iteration noch nicht entkommen. Trotzdem soll demnächst ein weiterer Release bevorstehen.

Lesetipp: Vor einem Jahr hat der Flight Simulator 2024 viel Kritik erhalten

Wie das polnische Magazin ppe berichtet, plant Microsoft, den Microsoft Flight Simulator 2024 für die PlayStation 5 zu veröffentlicht. Sogar ein Releasetermin soll schon feststehen – November 2025. Also in gerade einmal rund zwei Monaten. Woher die Kolleg*innen ihre Informationen beziehen, bleibt allerdings im Unklaren.

Realistischer Veröffentlichungstermin

Allzu unrealistisch ist das Gerücht allerdings nicht. In der Vergangenheit hat ebenfalls der in der Szene bekannte Insider NateTheHate verraten, dass der Microsoft Flight Simulator 2024 für die PlayStation 5 kommen soll. Seinerzeit hat er vermutet, dass die Veröffentlichung etwa ein Jahr nach dem originalen Release stattfinden soll.

Wir erinnern uns: Am 19. November 2024 ist die Version für PC und Xbox Series X|S gelandet. Ein PS5-Release zwölf Monate später, und somit ebenfalls im November, würde demnach gut ins Bild passen. Allerdings sei gesagt, dass bisher nichts von offizieller Seite bestätigt ist.

Übrigens, fernab vom Microsoft Flight Simulator 2024: Nicht nur von Xbox zu PS5 geht der Schritt, sondern auch andersherum. In Zukunft sollen laut einem Insider mehrere PlayStation 5-Spiele den Weg auf die Microsoft-Konsolen finden.

Quelle: ppe, Twitter / @NateTheHate2