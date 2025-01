Bald mehr Helden als in Overwatch? PvP-Kracher Marvel Rivals mit ambitioniertem Zeitplan

Geniale Gaming-Prämisse oder dreister Overwatch-Klon? Wie auch immer man es drehen und wenden mag: Dass Marvel Rivals gerade heißer als Frittenfett ist, lässt sich nicht bestreiten. Seit über einem Monat machen Captain America, Spider-Man, Wolverine, Punisher und Co. die Server unsicher und geben sich in Sechs-gegen-Sechs-Schlachten auf die Mappe.

Das erste Update ist auch schon durch und wirft mit den Fantastic Four gleich vier neue Charaktere in den Ring. Da stellt sich doch die Frage: In welchem Turnus können wir mit neuen Held*innen rechnen? Schließlich bietet das Marvel-Universum einen quasi unerschöpflichen Fundus.

Marvel Rivals: Eine neue Season pro Quartal

Diesbezüglich lichtet der Entwickler nun den Nebel. Game Director Guangyun Chen von NetEase verrät in einem Interview mit Metro, in welcher Schlagzahl neue Marvel-Charaktere im Spiel auftauchen sollen. „Eine Season dauert drei Monate und dafür werden wir neue Maps, Stories und natürlich Held*innen hinzufügen“, heißt es. „Tatsächlich teilen wir jede Season noch einmal in zwei Hälften, zu deren Beginn jeweils ein neuer Charakter eingeführt wird.“

Heißt also: Etwa alle sechs Wochen können wir mit neuem Nachschub rechnen; das macht acht neue Marvel-Lieblinge binnen eines Jahres. Und wenn hier und da vielleicht sogar ein Doppel- oder wie im jüngsten Fall sogar ein Viererpack bei rumkommt, könnte der PvP-Shooter schon dieses Jahr seinen großen Konkurrenten Overwatch 2 einholen.

Allerdings hat Marvel Rivals auch einen großen Pool an beliebten Heldinnen und Helden, aus denen Entwicklerstudio NetEase wählen kann. Allein mit den X-Men lässt sich mühelos das nächste Jahrzehnt bestücken. „Die Auswahl der Held*innen richtet sich nach dem Spielerlebnis oder dem Thema der Season, das wir erschaffen wollen“, so Chen. Auch in welchem Verhältnis man Vorkämpfer, Strategen und Duellanten – quasi die Klassen im Spiel – veröffentlichen will, hängt davon ab.

Man lege aber auch viel Wert auf das Feedback der Community. „Wir haben viele Kommentare erhalten, die wie bei der Einführung neuer Charaktere im Hinterkopf behalten wollen“, sagt Chen. „Wir wollen sicherstellen, dass sich jeder gehört fühlt und begeistert ist.“ Alle Infos zur kürzlich gestarteten Season 1 von Marvel Rivals könnt ihr hier lesen.

