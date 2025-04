MMC-Berlin 2025: Japan-Fans verwandeln Berlin in ein buntes Anime- & Manga-Paradies

Wenn ihr auf Manga, Anime oder Cosplay steht, solltet ihr euch das kommende Wochenende rot im Kalender markieren: Vom 11. bis 13. April 2025 steigt in Berlin zum zwölften Mal die MMC – Mega Manga Convention.

Das Fontane-Haus im Märkischen Viertel wird dabei wieder zur Anlaufstelle für tausende Fans der japanischen Popkultur – und ihr könnt live und in Farbe dabei sein, denn es gibt noch ein paar Tickets!

MMC-Berlin 2025: Manga, Anime und Cosplay im Fokus

Die MMC-Berlin ist längst mehr als nur ein Treffpunkt für Hardcore-Fans. Sie bietet ein vielfältiges Programm für alle, die sich für japanische Comics, Anime-Serien oder aufwendig gestaltete Kostüme begeistern. Besonders junge Erwachsene, aber auch immer mehr alteingesessene Veteranen zieht es jedes Jahr in Scharen zur Convention, die sich thematisch ganz der japanischen Comic-, Zeichentrick- und Cosplay-Kultur widmet.

Was : MMC-Berlin Mega Manga Convention 2025

: MMC-Berlin Mega Manga Convention 2025 Wo : Fontane-Haus Kulturzentrum

Königshorster Str. 6

13439 Berlin

: Fontane-Haus Kulturzentrum Königshorster Str. 6 13439 Berlin Wann : 11. – 13. April 2025

: 11. – 13. April 2025 Weitere Informationen: MMC-Berlin.com

Organisiert wird das Event vom gemeinnützigen Verein MMC-Berlin e.V., der bereits zum zwölften Mal ein Programm auf die Beine stellt, das keine Fan-Wünsche offen lässt. Neben klassischen Programmpunkten wie der Artist Alley, in der Zeichner*innen ihre Werke präsentieren, und Shows von Cosplayer*innen und Performance-Gruppen, gibt es auch zahlreiche Workshops – zum Beispiel zum japanischen Häkeltrend „Amigurumi“.

Neuheiten und Highlights zum Mitmachen

2025 bringt die Convention eine ganz besondere Neuerung: Unter dem Motto „Sound of Voices“ werden in Kooperation mit der Bibliothek des Fontane-Hauses bekannte Synchronsprecher*innen eingeladen. Ihr könnt sie nicht nur live erleben, sondern auch interaktiv mit ihnen in Kontakt treten – ein spannendes Angebot für alle, die hinter die Kulissen der Anime-Welt blicken wollen.

Passend dazu: Cosplay: Diese 8 Tipps sollten Einsteiger kennen – Profi teilt Erfahrungswerte

Auch im Cosplay-Corner wird es kreativ: Hier zeigen erfahrene Cosplayer*innen ihre beeindruckenden Kostüme und geben euch einen Einblick in die Kunst des Verkleidens. Zahlreiche Verkaufsstände bieten euch darüber hinaus Merchandise, Figuren, Poster und alles, was eure Fan-Herzen höherschlagen lässt. Tickets für die Convention bekommt ihr direkt über die Website der Veranstaltenden: www.mmc-berlin.com.

Quellen: MMC-Berlin Pressemitteilung

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.