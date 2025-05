Resident Evil: Dank dieses Gratis-Downloads erstrahlt jetzt ein Horror-Klassiker im neuen Glanz

Eine brandneue Fan-Mod für das originale Resident Evil 3, die grafisch nochmal an entscheidender Stelle nachbessert? Das ist RE:Enhance – RE3, ein Gratis-Download von Modder*in SonicB00M.

Ein Nutzer*innenname, der Fans von Resident Evil unter Umständen schon vertraut ist. Schließlich berichteten wir erst im April darüber, wie dieselbe Person mit einer ähnlichen Kreation für das allererste Resident Evil hübsch aufpolierte Schauwerte beschert hat. Genauso wie damals, konzentriert sich die Modifikation auf einen bestimmten Aspekt der visuellen Präsentation von Resident Evil 3 – die sich zwar im Hintergrund befindet, aber dennoch unübersehbar ist.

Resident Evil 3: Schöner und schärfer dank Gratis-Download

Wir erinnern uns: Die ersten drei Hauptspiele der Resident Evil-Reihe, und auch die Vorgeschichte Resident Evil Zero, bedienen sich vorgerenderter Hintergründe, durch die wir als animierte 3D-Charaktere laufen, ballern – und natürlich nerviges Item-Backtracking betreiben. Im Falle von Resident Evil 3 steuern wir eine Jill Valentine in ihrer Funktion als Mitglied des S.T.A.R.S.-Teams durch ein von Zombies heimgesuchtes Raccoon City.

Lesetipp: Resident Evil: Besonderes Grafik-Update für Horror-Klassiker – kostenlos herunterladen

Und während das Remake aus dem Jahre 2020 dank RE Engine die steifen Animationen und starren Hintergründe des Originals vergessen macht, überzeugt Resident Evil 3 in seiner Urform heutzutage mit unnachahmlichem Retro-Charme. Und jetzt? Jetzt gelingt der am 21. Mai dieses Jahres auf Mod DB eingetrudelten Fan-Schöpfung die Gradwanderung zwischen Retro-Chic und knackscharfen Schauwerten. „Die Möglichkeiten, vorgerenderte Hintergründe mit KI zu verbessern, haben in letzter Zeit einen riesigen Sprung nach vorne gemacht“, schreibt SonicB00M – und zumindest die Vergleichsbilder demonstrieren genau das.

Während die Räume, Hinterhöfe, und Gärten vor der KI-Behandlung vor Treppenstufen-Effekten und Unschärfen im Ur-Resi 3 nur so strotzen, sorgt die Modifikation jetzt für gestochen Scharfes in den Augen von Spieler*innen. Das Gezeigte beeindruckt in der Review-Spalte der Modding-Plattform sogar dermaßen, dass sich User*innen zu euphorischen Wortmeldungen wie „Beste Mod für Resident Evil 3“ oder „Großartig!“ hinreißen lassen.

Schön: Die Mod wird auch speziell für die GOG-Version dieses Oldschool Survival Horror Games bereitgestellt. Und mit einer Download-Größe von höchstens 1,85 Gigabyte, bleibt auch die Datenmenge, die es auf die Festplatte zu wuchten gilt, von überschaubarer Größe. Übrigens: Mit einer zweifelhaften Genre-Tradition räumt eine andere Mod für einen Resident Evil-Klassiker auf.

Quellen: Mod DB / SonicB00M, Albert_Fn_Wesker, xQerleil