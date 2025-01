Spaß für Spieler, Frust für Entwickler: Ex-Naughty Dog-Mitarbeiter verrät das Problem mit Mods

An sich sind Mods eine super Sache: Spieler*innen können geliebte Games um Inhalte erweitern, anpassen oder technische Probleme ausbügeln, die die Entwickler*innen aus Zeitgründen leider nicht mehr geschafft haben.

Ganz so einfach ist die Angelegenheit dann aber doch nicht, denn Mods können auch ihre Nachteile mitbringen und tatsächlich ernsthafte Probleme verursachen. Del Walker, ein ehemaliger Entwickler bei Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us) nennt acht Gründe, warum einige Studios keine Mods zulassen.

Acht Gründe, die aus Entwicklersicht gegen Mods im Multiplayer sprechen

Gleich vorneweg: Walkers Tweet ist anlässlich des Bans von Mods in Marvel Rivals entstanden und er bezieht sich bei seiner Argumentation auch ausschließlich auf Live Service-Spiele, nicht auf Singleplayer-Titel. Hinsichtlich dessen leuchtet gleich der erste Punkt ein, der auf kompetitive Vorteile eingeht: Demnach könnten Charaktere mit Mods besser oder schlechter zu sehen sein, was das Balancing beeinflusst.

https://twitter.com/TheCartelDel/status/1877884028881166687

Als zweiten Grund gibt er an, dass Mods möglicherweise nicht optimiert sein und damit den Server belasten könnten – auch das würde die Erfahrung aller Spielenden beeinträchtigen. Außerdem stellt Walker die Behauptung in den Raum, dass sexualisierte Mods, wie beispielsweise der Nackt-Skin bei Chun-Li während eines Street Fighter-Turniers, den Ruf des Studios schädigen könnten. In diesem Zusammenhang stellt auch Moderation ein Problem dar: Was ist erlaubt und was nicht?

Einige Gründe gehen in Walkers weiterer Ausführung Hand in Hand: Da wäre die Marke des Studios, die verwässert oder verfälscht werden kann, wenn Nutzer*innen ihre eigenen Inhalte ins Spiel bringen. Oder die mögliche Gefährdung von Copyright, wenn populäre Figuren verwendet werden. Nicht zu vergessen, dass Mods möglicherweise Ideen vorwegnehmen könnten, die die Entwickler*innen später ins Spiel bringen wollten.

Und natürlich geht es auch um Geld: Wenn Spieler*innen haufenweise ansprechende Mods verbreiten, warum sollte man dann noch für teure Skins bezahlen? Aber was haltet ihr von Walkers Punkten? Findet ihr den Bann von Mods in Marvel Rivals gerechtfertigt oder nicht? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren. Der kostenlose Hero-Shooter hat derweil gerade Season 1 eingeläutet und bereits zwei neue Charaktere hinzugefügt.

Quelle: Twitter /@TheCartelDel