Monster Hunter Wilds: Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr das Spiel vorinstallieren

Nachdem der Februar die Gaming-Gemeinde schon mit so einigen hochgelobten Titeln beschenkt hat, endet der kürzeste Monat des Jahres noch einmal mit einem Kracher. Monster Hunter Wilds wird die heiß erwartete Fortsetzung von Capcoms Monsterjäger-Action-Adventure aus dem Jahre 2018.

Wie bei vielen Titeln im gegenwärtigen Videospiel-Kosmos müsst ihr auch hier damit rechnen, dass es auf der Festplatte eurer Konsolen etwas eng werden könnte. 75 Gigabyte wird das Spiel bei Installation besetzen. Wer über nur geringe Bandbreite seines Internetanbieters verfügt, kann aber schon mal früher mit dem Download beginnen.

Monster Hunter Wilds: Preload-Zeiten für PlayStation und Xbox/PC unterschiedlich

Damit ihr auch wirklich pünktlich zum Start loslegt, wenn Monster Hunter Wilds am Freitag, 28. Februar bei uns aufschlägt, habt ihr die Möglichkeit, das Spiel vorzuinstallieren. So könnt ihr, falls euer Internet nicht ganz so schnell ist und bei einer Downloadgröße von 75 Gigabyte schon zu ächzen beginnt, schon einmal frühzeitig mit dem Herunterladen beginnen. Einige User dürfen bereits morgen damit anfangen.

Während der Preload für PC (via Steam) und die Xbox Series-Konsolen weltweit gleichzeitig beginnt, orientiert sich der für die PlayStation 5 an den einzelnen Zeitzonen. Die hat der offizielle Twitter-Kanal des Spiels bekanntgegeben. Für die deutsche Zeit sind folgende Daten vorzumerken:

Preload von Monster Hunter Wilds für PC / Xbox: Ab Dienstag, 25. Februar, 18:00 Uhr

Preload von Monster Hunter Wilds für PS5: Ab Mittwoch, 26. Februar, 0:00 Uhr

Auch die offiziellen Release-Zeiten liegen für verschiedene Plattformen sechs Stunden auseinander. Während Konsolenspieler*innen schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0:00 Uhr starten können, beginnt die Jagd für PC-Zocker*innen am Freitag ab 6:00 Uhr morgens.

Wer es nicht abwarten kann, kann sich ja nochmal unsere Preview zu Monster Hunter Wilds anschauen, in der besonders eine Sache aufgefallen ist, die herausgestochen hat.

Quelle: Twitter / @Monster Hunter Wilds