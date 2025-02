Monster Hunter Wilds: Diesen Steam-Rekord jagt das Spiel schon jetzt

Monster Hunter Wilds ist nicht nur gefühlt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes erst seit wenigen Stunden draußen und schon kabbeln sich hunderttausende Spieler*innen allein auf Steam, um die ersten wilden Kreaturen und Ungeheuer zu erlegen.

Der neueste Ableger von Capcoms gefeierter Action Adventure-Reihe lockt dabei so viele Gamer*innen in die Wildnis, dass man nicht umhin kann, sich bei diesen Zahlen die Augen zu reiben. Denn auf Steam werden nicht nur die Monster gejagt, sondern auch ein Rekord.

Monster Hunter Wilds: Schon über 1 Million gleichzeitige Spieler*innen

Wie sehr ein Videospiel – oder in diesem Falle spezifisch ein PC-Spiel – die Massen bewegt, kann gut an einer bestimmten Liste auf Steam abgelesen werden. Hier gibt es einen interessanten Überblick darüber, wie viele Spieler*innen gleichzeitig mit einem Spiel beschäftigt sind: Baldur’s Gate 3 liegt da beispielsweise auf Rang 13, Call of Duty auf Rang 19 und Among Us auf Rang 27. Monster Hunter Wilds hat sich binnen Stunden in die Top 10 gezeckt.

Genauer gesagt liegt das Action-Adventure jetzt – beim Verfassen des Artikels sind es rund sechs Stunden nach Release – schon auf Platz 8. Mit einem Spitzenwert von 987.482 gleichzeitigen Spieler*innen hat es kurzerhand mal eben Elden Ring überholt und gleichzeitig New World: Aeternum aus den Top 10 verdrängt. Nicht einmal 70.000 Zocker*innen mehr und mit Cyberpunk 2077 fällt der nächste große Name der Videospielwelt.

Lest auch: Erstes großes Update für Monster Hunter Wilds – Das könnt ihr erwarten

Monster Hunter Wild: Wie wild wird das Wochenende?

Das anstehende Wochenende lässt erahnen, dass die Zahlen noch steigen werden – bis in welche Sphären kann nicht vorhergesagt werden. Erst letztes Jahr wurde diese viel referenzierte Steam-Top-10 kräftig durchgewirbelt, als Palworld binnen Tagen nach Early Access-Release das Feld von hinten aufrollte und sich mit einem Höchstwert von über 2,1 Millionen gleichzeitigen Gamer*innen sogar bis auf den zweiten Platz hochkämpfte. Nur etwas über ein halbes Jahr später wurde es dort von Black Myth Wukong (2,415 Millionen) verdrängt.

UPDATE, 28.02.205, 16:33: Mittlerweile sind etwas über fünf Sunden seit Veröffentlichung dieses Artikels vergangen und Monster Hunter Wilds klettert weiter. Stand jetzt liegt es mit 1,3 Millionen gleichzeitigen Spieler*innen auf Rang 6 und hat nicht nur Cyberpunk 2077, sondern auch DOTA 2 hinter sich gelassen – und das obwohl derzeit auf Steam nicht einmal die Hälfte der über 10.000 Rezensionen positiv sind.

An der Spitze thront vermeintlich unangefochten PUBG: Battlegrounds mit über 3,25 Millionen gleichzeitigen Spieler*innen. In solchen verrückten Gaming-Zeiten ist aber nicht ausgeschlossen, dass auch dieser Rekord irgendwann fällt (looking at you, GTA 6). Ob Monster Hunter Wilds das Zeug dazu hat, könnt ihr in unserem Test lesen.

Quelle: SteamDB, Steam