Monster Hunter Wilds: Erstes Update mit frischen Inhalten bald – das könnt ihr erwarten

Publisher Capcom hat den Veröffentlichungszeitraum für das erste große Title Update 1 für Monster Hunter Wilds weiter eingegrenzt. Dabei gab man uns einen kleinen Vorgeschmack darauf, was uns mit diesem erwarten soll.

So sieht es ganz danach aus, als dürften wir uns schon bald auf frische Inhalte in Form von Endgame-Content freuen. Wer also plant, gleich ab Release am 28. Februar durchzuziehen, braucht sich vorerst wohl eher nicht vor einer Jagdflaute fürchten.

Bereits zum Anfang des Aprilmonats möchte Capcom mit dem ersten geplanten Titel-Update für Monster Hunter Wilds frischen Wind in das Basisspiel bringen. Besonders ehrgeizige Monsterjägerinnen und -jäger dürfte dies freuen, sollen uns doch vor allem Inhalte für den Teil nach der Hauptgeschichte des Spiels erwarten. Capcom möchte allen „genug Zeit [geben], um sich auf die neuen Inhalte und Herausforderungen, die sie erwarten, vorzubereiten“, wie man im Vorfeld verriet.

Bereits während der State of Play zu Beginn des aktuellen Monats kündigte man ein vages Releasefenster im Frühjahr des Jahres für das Update an. Ebenfalls erklärte man vorab, dass man trotz der Tatsache, dass Wilds als zugänglichster Teil der Monster Hunter-Reihe gilt, gefährlichere Gegner mit dem Update auf uns loslassen wolle. Bei einem der beiden frischen Viecher soll es sich um Mizutsune aus dem Generations- und Rise-Ableger handeln.

Passend dazu: Monster Hunter Wilds – 10 Dinge solltet ihr unbedingt vor dem Spielen wissen

Darüber hinaus enthüllte Capcom, dass das Update „einen neuen Ort für die Kommunikation, gemeinsame Mahlzeiten und mehr mit anderen Jägern“ nach Abschluss der Story bereitstellen soll. Wir sind gespannt darauf, was uns konkret erwartet und verraten an anderer Stelle, was es mit dem saftigen Day One-Update auf sich hat. Noch spannender dürfte aber unser ausführlicher Test zu Monster Hunter Wilds sein, bei dem vor allem eine Neuerung für Aufsehen sorgte.

Quellen: Twitter / @monsterhunter