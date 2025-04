Monster Hunter Wilds: Festivals und neue Kreaturen – Game Director gibt Einblick in kommende Updates

Mit dem ersten großen Titel-Update vor der Nase, welches kürzlich mit einem spannungsgeladenen Showcase angekündigt wurde, können Besitzer*innen von Monster Hunter Wilds sich ab Freitag auf neue, kostenfreie Inhalte freuen.

Dass damit die Arbeit an dem Open World-Kracher von Capcom noch längst nicht beendet ist, dürfte die Fans freuen. In einer kleinen Übersicht hat Game Director Yuya Tokuda jetzt mitgeteilt, was ihr bis zum nächsten Title Update im Sommer erwarten könnt.

Es beginnt damit, dass Tokuda ankündigt, Monster Hunter Wilds hätte sich bisher über zehn Millionen Mal verkauft. Diesen Meilenstein könnt ihr mit einem kleinen Item-Pack als Geschenk feiern, das euch demnächst im Spiel zur Verfügung steht. „Das Entwicklungsteam liest euer Feedback und ist kontinuierlich dadurch angespornt“, versichert Tokuda. „Wir nutzen eure Kommentare, um unsere zukünftigen Schritte zu planen.“

Und er ergänzt: „Wir planen, laufend neue Inhalte hinzuzufügen und verschiedene Verbesserungen und Anpassungen vorzunehmen.“ Das beginnt am 23. April, wenn in Monster Hunter Wilds das Festival des Einklangs mit dem Blütentanz Einzug hält. Das erste saisonale Event wird bis zum 7. Mai andauern. Dazwischen erscheint am 30. April mit dem besonders gehärteten Rey Dau eines der spektakulärsten Monster in seiner verstärkten Form.

„Außerdem werden mit dem Update Ende Mai die gehärteten Monster Gore Magala und die Apex-Raubtiere der einzelnen Schauplätze hinzugefügt: Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra und Jin Dahaad“, verkündet Tokuda weiterhin. Die Monster bekommen erhöhte Gesundheitswerte, Resistenzen und Anpassungen an Multiplayer-Gameplay. Für dieses Update ist außerdem eine Capcom Collaboration angekündigt.

Im Sommer geht es dann mit einem neuen Monster und weiteren saisonalen Event in das zweite große Update. Das erste spült am kommenden Freitag, 4. April auf eure Konsolen und PCs. Was ihr im ersten Title Update zu Monster Hunter Wilds erwarten könnt, lest ihr hier.

