Monster Hunter Wilds: Frisches Feature stößt auf Fan-Frust  – „eine schreckliche Idee“

Monster Hunter Wilds freut sich über ein brandneues Inhalts-Update, das Jägerinnen und Jägern neben neuen Herausforderungen auch weitere spannende Features verspricht. Eines von ihnen stößt nun aber in der Community auf Frust, noch bevor es die Server überhaupt erreicht.

Die Meinungen gehen von Unverständnis bis hin zu Fassungslosigkeit, während andere bereits Lösungen im Umgang mit der potenziell ärgerlichen Änderung vorschlagen. Knackpunkt der Kritik: Die Ranglisten, bei denen sich Konsolenspielerinnen und -spieler einem verzerrten Wettbewerb ausgesetzt fühlen.

Monster Hunter Wilds: Deshalb stoßen die Ranglisten auf Kritik

Im Gegensatz zu den Jägerinnen und Jägern, die auf der PS5 oder der Xbox Monster Hunter Wilds zocken, haben PC-Nutzerinnen und -Nutzer den Vorteil, sich die allseits bekannten Mods auf die Platte zu ziehen. Für alle, die damit weniger anfangen können: Dabei handelt es sich um externe Modifikationen des Spiels, die einen enormen Einfluss auf das Spiel haben können, indem sie euer Interface umkrempeln oder gar hilfreiche Funktionen ermöglichen, die andernfalls nicht zur Verfügung stünden.

Capcom überprüft die Mods nicht und stellt es Spielerinnen und Spielern frei, sie nach eigenem Ermessen zu nutzen, um die Spielerfahrung zu individualisieren. Dass dies auf Kosten ehrlicher Monster Hunter Wilds-Fans geht, ist nicht zwingend die Konsequenz – aber eine Möglichkeit. Denn mit manchen Mods gelangt man schneller an Items, erhöht den ausgeteilten Schaden oder verschafft sich andere Vorteile, auf die Konsoleros nur neidisch schielen können.

Blickt man nun auf die bevorstehenden Ergänzungen hinsichtlich der Ranglisten und Herausforderungen, die für Monster Hunter Wilds mit dem ersten großen Title-Update geplant sind, erkennt man schnell, wo sich dies in die Quere kommt. Denn die offiziellen Leaderboards versprechen neben Ruhm und Ehre auch besondere Belohnungen – an die Mod-Nutzende schneller gelangen als der „ehrliche“ Rest.

Cheats und Mods verderben den Spaß am Spiel

Während Capcom bislang lediglich bei Mods, mit denen sich kostenpflichtige DLCs freischalten lassen, eine harte Linie fährt und Spielerinnen und Spieler, die sich die Ingame-Inhalte so ermogelt haben, mit dem Bannhammer abstraft, zeigt sich die Community immer mehr verunsichert. Auf Reddit und Co. berichten immer mehr Spielerinnen und Spieler davon, wie ihre Erfahrung mit Monster Hunter Wilds leidet, weil andere Jägerinnen oder Jäger Mods und Cheats nutzen.

Waren Belohnungen bislang lediglich von eurem persönlichen Erfolg abhängig, dürfte sich dies mit dem neuen Update und der Verknüpfung an die weltweiten Ranglisten künftig ändern. Die Vermutung der Community liegt nahe, dass nur noch mehr Mods (oder gar Cheats) Gebrauch finden könnten, um sich die Beute zu sichern. Vor allem die eingangs erwähnten Konsolenbesitzenden haben hier deutliche Nachteile, doch auch generell vermiest es den ehrlichen Häuten den Spaß an der Herausforderung.

Unter dem entsprechenden Post, in welchem No_Ones_Records bereits im Titel fragt, ob noch jemand die Einführung der Leaderbords für eine „schreckliche Idee“ hält, sammeln sich Kommentare nur so im Überfluss. Die Lösung? Der Wunsch, die Bestenlisten nur nach Freunden filtern zu können, um einen besseren Vergleich zu haben und sich nicht mit Cheatern herumärgern zu müssen.

Außerdem hofft man, dass die Belohnungen womöglich nicht an einzelne Plätze, sondern viel mehr an Bestzeiten geknüpft werden, die es für jeden Jäger und jede Jägerin ermöglichen, sie einzustreichen. So fühle sich das Ranglistensystem schon jetzt nicht nur sinnlos, sondern sogar unfair an. Sollte Capcom entsprechende Gegenmaßnahmen treffen, informieren wir euch wie gewohnt natürlich hier. Unser Test zu Monster Hunter Wilds dürfte euch trotzdem überzeugen, dass Capcoms Hetzjagd auch ohne Mods reichlich Spielspaß verspricht.

Quellen: Reddit / No_Ones_Records