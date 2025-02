Monster Hunter Wilds: Hier sollten Capcom-Fans heute unbedingt einschalten

Wer nur ein Fünkchen Begeisterung für den Spielekosmos von Capcom oder die Tatzelwürmer aus dem kommenden Monster Hunter Wilds übrig hat, sollte heute das Abendprogramm nochmal überdenken. Der Grund ist genauso monströs wie rappelvoll: Das Event Capcom Spotlight geht am heutigen Abend, dem 4. Februar, um 22:50 Uhr deutscher Zeit, an den Start.

Während wenig bis gar nicht überraschend auf ein Monster Hunter Wilds das Hauptaugenmerk gelegt wird, werden auch andere, kommende Gaming-Blockbuster aus dem Hause Capcom ins Rampenlicht gerückt – darunter etwa Onimusha: Way of the Sword. Doch bei aller berechtigten Euphorie für Monster-Kloppereien und messerscharfe Schwertkünste, hoffen einige Fans auf etwas ganz anderes.

Monster Hunter Wilds auf der Capcom Spotlight – aber wo versteckt sich Resident Evil 9?

Denn wer sich auf den dazugehörigen Social Media-Postings auf Twitter oder Instagram zur Capcom Spotlight durch die Kommentare liest, bemerkt eines sofort: „Gebt uns einen Vorgeschmack auf Resident Evil [9]“ oder „Wir wollen Jill Valentine in einem neuen Resident Evil-Spiel sehen“, sind nur zwei beispielhafte Wortmeldungen dafür, wie sehr die Spieler*innen nach Info-Schnipseln zu Capcoms Survival Horror-Reihe lechzen.

Übrigens: Reinzappen könnt ihr bei der Capcom Spotlight nicht nur auf YouTube, sondern etwa auch auf Twitch.

Aber ob Überraschung-Auftritt von Valentine und anderen Bioterrorismus-Kämpfer*innen, oder nicht: Capcom Spotlight wird, wie eingangs erwähnt, am heutigen 4. Februar um 22:50 Uhr abends übertragen. Das Programm der Veranstaltung wird zweigeteilt sein: Zuerst wird euch die rund 20-minütige Capcom Spotlight aufgetischt. Dort erwarten euch „die neuesten Informationen zu Onimusha: Way of the Sword, Street Fighter 6, Capcom Fighting Collection 2 und Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics”, wie es in der Beschreibung auf YouTube heißt.

Zur Erinnerung: Onimusha: Way of the Sword wurde erst vor wenigen Wochen bei den Game Awards 2024 vorgestellt. Danach folgt bei der Capcom Spotlight ein 15-minütiges Showcase für Monster Hunter Wilds, durch die euch Ryozo Tsujimoto führen wird. Der Mann ist Senior Producer für das kommende Action-Rollenspiel, hat auch davor an unzähligen Monster Hunter-Spielen auf der Produzentenseite mitgewirkt. Zuletzt etwa bei Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin oder Monster Hunter Rise ebenfalls als Senior Producer.

Abseits dieser Personalie, dürften sich Fans der Monster Hunter-Reihe aber vor allem sowohl auf den neuen Trailer zu Wilds freuen, als auch über „weitere Informationen zur zweiten Open Beta“, wie es weiter heißt. Insgesamt veranschlagt Capcom für das Event ungefähr 40 Minuten; Untertitel sollen in 13 unterschiedlichen Sprachen bereitgestellt werden.

Auch nicht zu unterschlagen: Social Media-Kommentare wie „Wir wollen ein Dino Crisis Remake“ sind selbstverständlich keine Seltenheit. Bis Capcom irgendwann tatsächlich Regina aus dem S.O.R.T.-Ruhestand zurückholt, blicken Dino-Fans und Survival Horror-Jünger*innen auf ein Paleophage.

