Monster Hunter Wilds: Mod bringt praktisches Feature ins Spiel, Fans finden sie bescheuert

Seit Freitag ertönt wieder das Jagdhorn und ruft Franchise-Fans in die Weiten von Monster Hunter Wilds: Ein neuer Kampf zwischen David (euch) und Goliath (den Monstern) ist in vollem Gange.

Als neuer Teil der Reihe hat auch Wilds wieder einige Komfortfunktionen im Gepäck, die das Jagen noch angenehmer, wenn auch nicht unbedingt weniger herausfordernder machen. Was weiterhin fehlt ist ein Lebensbalken bei den Monstern. Solltet ihr den wollen, könnt ihr euch die entsprechende Mod installieren, doch viele Fans halten offenbar nichts davon.

Monster Hunter Wilds: Lebensbalken-Mod? Fans sagen nein

Nutzer*in GreenComfyTea macht es auf Nexusmods kurz und schmerzlos: „Das hier ist eine nüchterne Mod ohne bequemes Customizations-Menü im Spiel, Optimierung, Lokalisierungs-Unterstützung und andere coole Features, gemacht, um so schnell wie möglich zu erscheinen. Es wird keine Updates geben!“ Alles, was ihr mit der entsprechenden Installation bekommt, ist also eine einfache Lebensleiste in Monster Hunter Wilds, die anzeigt, wie lange ihr auf die kolossalen Kreaturen noch einprügeln müsst.

Wer neu in die Reihe einsteigt, könnte überrascht sein: Nein, in Monster Hunter haben die Viecher keine Lebensleisten, ja, das funktioniert ziemlich gut. Woran man dann erkennen kann, wie viel Schaden man schon verursacht hat? Daran, dass die Monster hinken oder sabbern zum Beispiel – und in Wilds auch an zerfledderten Flügeln, fetten Narben oder gebrochenen Hörnern.

Lesetipp: 10 essenzielle Tipps für Monster Hunter Wilds

Im Franchise-Subreddit fallen Umfragen zu solchen Mods daher auch in der Regel recht einseitig aus: Vor zwei Jahren hat The_StarryCat Mitjäger*innen hinsichtlich dessen befragt und von 2102 Antworten sprachen sich 1924 gegen den Nutzen eines solchen Features aus. MxStb0001 beispielsweise gibt als Grund dafür an, dass sich das Spiel mit einer Lebensleiste nicht mehr wie ein „richtiges Ökosystem“ anfühlt.

Auch sonst argumentieren im verlinkten Thread viele Fans gegen eine Lebensleisten-Mod und würden diese vermutlich auch in Monster Hunter Wilds nicht nutzen – wenn sie überhaupt auf dem PC spielen, wo Capcoms neuester Streich dort derzeit massiv wegen schlechter Performance in der Kritik steht. Die von uns getestete PlayStation 5-Version konnte derweil ganz und gar zeigen, was sie in Sachen Gameplay und Story zu bieten hat.

Quelle: Nexusmods /@GreenComfyTea, Reddit /@The_StarryCat, MxStb0001