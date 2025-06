Nach Steam-Absturz: Mit dickem Update gelobt dieser eigentlich geliebte Blockbuster Besserung

Capcom hat wirklich ganze Arbeit geleistet: Nachdem Monster Hunter Wilds zunächst auf fast universelle Begeisterung gestoßen war, geht es auf Steam seit einiger Zeit mit Lichtgeschwindigkeit bergab.

Die negativen Kritiken überschlagen sich, denn von insgesamt mehr als 150.000 Bewertungen sind nur 57 Prozent positiv, von den letzten 13.000 sogar nur schlappe 17 Prozent, was den kürzlichen Rezensionen das Adjektiv „äußerst negativ“ beschert. Grund ist vor allem die zunehmend schlechter werdende Performance auf dem PC. Jetzt will die japanische Spieleschmiede mit einem dicken Update dagegenhalten.

Im Rahmen der jüngsten Capcom-Präsentation zeigte man nämlich, was aktive Jäger*innen in Monster Hunter Wilds mit dem kommenden kostenlosen Update erwartet. Die Stars des Trailers? Eindeutig die beiden zurückkehrenden Monster Lagiacrus (Monster Hunter 3) und Seregios (Monster Hunter 4 Ultimate), die euch respektiv im Wasser und in der Luft sowie beide an Land behelligen.

Da der Lagiacrus das kühle Nass genießt, müsst ihr auf der Jagd stellenweise abtauchen, dabei soll es sich aber wohl eher um ein nettes Extra und nicht den hauptsächlichen Fokus handeln. Wer in der Vergangenheit mit der Schwimm-Mechanik seine Probleme hatte, muss also nicht befürchten, hier baden zu gehen. Die gesamten Patch Notes inklusive Jagdbedingungen für die beiden alten Bekannten, findet ihr auf der offiziellen Website von Capcom.

Zusätzliche Optionen – aber reicht das?

Wie für die Reihe üblich, wird Monster Hunter Wilds aber nicht nur durch furioses Frischfleisch, sondern auch durch einige zusätzliche Optionen erweitert. Nach den (wenn auch erst im High-Rank verfügbaren) Dekorüstungen kommen nun auch Dekowaffen ins Spiel, ihr könnt also bald unabhängig voneinander Waffenwerte mit einem Aussehen eurer Wahl kombinieren, um möglichst stylisch in den Ring zu steigen.

Dazu gesellen sich neue Möglichkeiten im Foto-Modus, eine neue Support-Jägerin und eine besonders herausfordernde Jagd mit dem Arch-Tempered Uth-Duna. Die stärkere Variante der Wasserechse wartet natürlich auch mit besseren Belohungen auf euch. Ganz besonders wild: Die Ankündigung einer Kollaboration mit der Gitarrenmarke Fender, ihr könnt also offenbar bald musikalisch werden. Wenn ihr genaue Daten für zeitliche begrenzte Events braucht, werdet ihr im eingebetteten Video fündig.

Hier seht ihr die neuen-alten Monster in Aktion:

Los geht’s dann am 30. Juni, während das dritte kostenlose Update gegen Ende September folgen und neben dem saisonalen Event Festival of Accord ein weiteres neues Monster ins Spiel bringen soll. Es bleibt zu hoffen, dass die neuen, kostenlosen Inhalte die Nutzer*innen auf Steam ein wenig besänftigen können.

Das Hauptproblem, nämlich die miese Performance, die mitunter sogar mit Abstürzen einherging oder Spieler*innen das Starten von Monster Hunter Wilds ganz verwehrte, wird so aber noch nicht aus der Welt geschafft. Was das Spiel inhaltlich zu bieten hat, verrät unser Test zu Monster Hunter Wilds.

Quelle: YouTube /Monster Hunter, Capcom