Monster Hunter Wilds auf der Nintendo Switch 2? Das sagt jetzt Capcom

Monster Hunter Wilds zählt zu den wohl heißesten Kandidaten des gerade erst begonnenen Spielejahrs. Doch auch auf Hardware-Seite macht sich ein dicker Fisch bereit, uns nach langer Wartezeit endlich ins Netz zu gehen: die Nintendo Switch 2.

So wundert es wenig, dass vorfreudige Nintendo-Fans, die am liebsten auf dem Nachfolger des gefeierten Handheld-Hybriden ins Jagdhorn blasen wollen, sich die Frage stellen: Kommt Monster Hunter Wilds auch auf die Switch 2? Darauf gibt es jetzt zumindest eine vorläufige Antwort.

So kommt es, dass Monster Hunter Wilds-Produzent Ryozo Tsujimoto ganz direkt nach einer potenziellen Portierung für die Nintendo Switch 2 gefragt wurde. Und obwohl seine Antwort erwartungsgemäß eher weniger als mehr aussagt, scheint es Hoffnung für alle leidenschaftlichen Monsterjäger*innen und Nintendo-Fans zu geben.

Im Rahmen eines Interviews mit den Kollegen von Gamereactor verriet Tsujimoto jüngst, Capcom würde sich zumindest Gedanken über die Veröffentlichung für Nintendos neueste Plattform machen. So brauche man einfach nur etwas Zeit, um sich mit den neuen Gegebenheiten der Gerätschaft vertraut zu machen.

Ganz konkret heißt es seitens des Producers:

„Natürlich haben wir in Bezug auf die Plattformen von Monster Hunter Wilds nichts weiter anzukündigen als das, was bereits bekannt ist. Aber wir sind auch in der gleichen Position wie alle anderen mit der Switch 2: Es ist so eine brandneue Ankündigung, und wir müssen uns bald Zeit nehmen, um genau zu lernen, wie die Hardware beschaffen ist und wie wir sie am besten nutzen werden, und das ist etwas, das für uns in der Zukunft liegen wird.“

