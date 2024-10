Monster Hunter Wilds: Offene Beta angekündigt – PS5-Besitzer freuen sich gleich doppelt

Mit dem jüngst abgehaltenen Showcase zum 2025 kommenden Monster Hunter Wilds ließ Capcom die Gelegenheit nicht ungenutzt und kündigte kurzerhand die offene Beta für den Action-Rollenspiel-Blockbuster an.

Die Testphase soll zwar grundlegend per Crossplay auf allen Plattformen stattfinden, doch PlayStation 5-Besitzerinnen und -Besitzer dürfen sich sogar noch etwas früher freuen.

Monster Hunter Wilds: Offene Beta startet in Kürze – PS Plus-Kunden dürfen eher ran

Während ihr euch bis zum ersten November gedulden müsst, um in die offene Beta-Phase von Monster Hunter Wilds hineinzuschnuppern, wenn ihr in Besitz einer Xbox Series-Konsole oder eines Gaming-PCs seid, könnt ihr euch den 29. Oktober anstreichen, solltet ihr eine PS5 im Haus stehen haben. Vorausgesetzt, ihr seid dann noch Mitglied bei Sonys Premium-Spiele-Service: PS Plus.

Denn im Falle dessen kommt ihr in den Genuss der ersten Phase der Beta, die an besagtem Tag um 5 Uhr unserer Zeit startet und mit dem 31. Oktober endet. Im Anschluss dürft ihr dann – wie alle anderen auch – noch einmal zwischen dem 1. November um 5 Uhr und dem 3. November um 4:59 Uhr ran. Die Teilnahme an dieser zweiten Phase erfordert keinerlei aktive PS Plus- oder Game Pass-Mitgliedschaft, PC-Spielerinnen und -Spieler sind via Steam mit dabei.

Capcom zufolge könnt ihr plattformübergreifend mit einer Gruppe auf die Jagd gehen, insgesamt soll die Beta aus drei Segmenten bestehen: Darunter der Charakter-Editor, mit dem ihr das Aussehen eures Hunters festlegen dürft. Dieser lässt sich dann auch nahtlos mit dem Release der Vollversion übernehmen, sodass Stunden der kosmetischen Vorliebenfindung nicht einfach so im Abfluss heruntergespült werden.

Hinzu gesellt sich das sogenannte Story-Trial, mit dem ihr die Eröffnungssequenz erlebt und auf der einsteigerfreundlichen und als Tutorial verpackten Chatacabra-Jagd die Grundlagen erlernt. Ihr werdet im Umgang mit den verschiedenen Waffenmechaniken geschult und dürft euch auf nahtlose Übergänge zwischen Story-Sequenzen und Gameplay freuen.

Zu guter Letzt habt ihr die Möglichkeit in der offenen Beta von Monster Hunter Wilds die Doshaguma-Jagd zu eröffnen, in der ihr das Alphatier eines Rudels verfolgt oder die weitläufigen Windward Plains erkundet. Sowohl den Story-Abschnitt als auch die Doshaguma-Jagd könnt ihr entweder ganz auf eigene Faust oder mit euren pirschlustigen Partner*innen im Gespann durchleben.

Beta-Boni und die Region Oilwell Basin im neuen Trailer

Nehmt ihr an der offenen Beta teil, erwarten euch ein besonderer Bonus-Anhänger zur Verzierung eurer Waffen oder eures Seikret-Reittiers sowie ein nützliches Care Package, welches ihr später in der Vollversion findet.

Bei der Beta-Ankündigung blieb während des Showcase aber natürlich nicht: Capcom enthüllte einen taufrischen Trailer, der uns in die Region des Oilwell Basin entfürt:

Das vielversprechende Action-Rollenspiel erscheint am 28. Februar 2025 sowohl für den PC als auch für die PS5 und die Xbox Series-Konsolen in der Vollversion. Wir durften auf der vergangenen gamescom bereits einen Blick auf Monster Hunter Wilds werfen – und erlebten die heiße Hatz schon nach rund einer Stunde als einen wahren Brecher.

