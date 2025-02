Monster Hunter Wilds: Bald kostenlos spielen – dieses unfassbare Ungeheuer erwartet euch

Bereits vor einem knappen Monat enthüllte Capcom, dass Monster Hunter Wilds noch vor seinem Release am 28. Februar eine zweite offene Beta erhalten wird.

Dort hieß es noch, dass der aus dem ersten Monster Hunter wiederkehrende Gypceros der Star der kostenlosen Testphase wird: ein Vogelwyvern mit langem Schweif und hartem Kopf. Wie man in einem neuen Showcase nun verkündete, sollen Jäger*innen aber noch auf ein anderes, vermutlich überaus herausforderndes Monster treffen.

Monster Hunter Wilds: Vorhang auf für den weißen Geist

Natürlich war erneut Monster Hunter Wilds-Produzent Ryozo Tsujimoto dafür verantwortlich, Franchise-Fans über den neuesten Stand zu informieren. So spezifierte er noch einmal die Daten der kommenden Open Beta, die vom 7. – 10. und vom 14. – 17. Februar stattfinden soll. Darüber hinaus verriet er, welches Monster ihr dort abseits des Gypceros noch treffen könnt.

Tatsächlich ist es Arkveld, der sogenannte „weiße Geist“ höchstpersönlich. Wer das bisherige Marketing verfolgt hat, weiß natürlich: Arkveld ist eines der wichtigsten Monster in der Geschichte, ist es doch für den Angriff auf das Dorf des jungen Nata verantwortlich. Dass ihr den weißen Geist jetzt schon während der Beta herausfordern dürft, ist mindestens eine Überraschung.

Auf der offiziellen Monster Hunter-Website heißt es, ihr könnt Arkveld in einer „Quest mit hohem Schwierigkeitsgrad“ antreffen. Wer hier ganz neu einsteigt, sollte sich also vielleicht lieber von dem Ungeheuer fernhalten und mit den kleineren Viechern anfangen. In der Story von Monster Hunter Wilds wird der weiße Geist vermutlich erst später auftauchen.

Warum sich die Beta noch für euch lohnen könnte? Weil ihr ein paar digitale Goodies kostenlos bekommt und euren erstellten Charakter mit in die Vollversion mitnehmen könnt, um zum Release von Monster Hunter Wilds schneller richtig loszulegen. Alle weiteren Infos zur offenen Beta verraten wir euch an anderer Stelle.

