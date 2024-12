Monster Hunter Wilds: Alle Infos zu Release, Plattformen, Crossplay und mehr

Holt das Jagdhorn raus, Monster Hunter Wilds steht vor der Tür! Zumindest fast, ein bisschen müsst ihr euch bis zum Release nämlich noch gedulden. Doch echte Jäger*innen wollen vorbereitet in die Wildnis aufbrechen, daher versorgen wir euch schon jetzt mit den wichtigsten Infos rund um den nächsten Ableger aus dem Hause Capcom.

Wann erscheint Monster Hunter Wilds und für welche Plattformen? Worum geht es dieses Mal? Und vor allem: Welche alten und neuen Monster sind am Start? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr im Folgenden, fein säuberlich sortiert.

Release: Wann erscheint Monster Hunter Wilds?

Das erste Rätsel lässt sich spielend leicht lösen, schließlich hat Capcom schon vor einiger Zeit verraten, wann genau Monster Hunter Wilds das Studio verlässt und über eure Bildschirme flimmern darf: Am 28. Februar 2025 ist es so weit.

Plattformen: Wer kann an der Jagd teilnehmen?

Das Datum ist geklärt, bleiben noch die Plattformen, denn Monster Hunter Wilds lässt sich nicht überall nieder. Nach Rise haben die Entwickler*innen wieder einiges an Grafikpracht herausgekitzelt, weshalb der nächste Ausflug in die Gefahrenzone ordentlich Leistung benötigt und ein Release auf der Nintendo Switch ausbleibt. Bedient werden stattdessen der PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X | S.

Welche Editionen und (Vorbesteller-)Boni gibt es?

Habt ihr euch für eine Plattform entschieden, bleibt noch die Wahl der Edition, denn Monster Hunter Wilds kommt gleich in drei verschiedenen Varianten daher. Wir haben euch übersichtlich aufgelistet, welche Edition ihr erstehen könnt und was ihr für euer Geld bekommt:

Edition: Inhalt: Preis: Standard Edition Das Spiel 79,99 Euro Deluxe Edition Das Spiel

Deluxe Paket 99,99 Euro Premium Deluxe Edition Das Spiel

Deluxe Paket

Premium-Boni

Später erscheinende Kostmetik-DLC-Pakete 119,99 Euro

Bei den Preisen haben wir uns an den Xbox- und PlayStation-Fassungen orientiert, auf dem PC kostet Monster Hunter Wilds jeweils zehn Euro weniger. Vorbesteller*innen bekommen das Dekorrüstungsset Gildenritter und den Talisman Hoffnungsamulett, Besitzer*innen von Monster Hunter World und Iceborne jeweils ein Kleidungsset für ihren Palico. Details zu den Kosmetik-Paketen findet ihr auf der offiziellen Website.

Story: Worum geht’s in Monster Hunter Wilds überhaupt?

Besonders wichtig ist die Geschichte in Monster Hunter-Spielen eigentlich nicht, aber vielleicht braucht ihr ja trotzdem einen Grund, um auf die Jagd zu gehen, abseits vom Spaß an der Sache selbst. Im neuen Ableger geht es nun einen Jungen namens Nata und sein Volk, das als die Hüter bekannt ist. Weil das von einem gigantischen Monster angegriffen wird, schaltet sich die Gilde ein.

Sie nimmt nicht nur Nata unter ihre Fittiche, sondern begibt sich auch auf die Spuren dieses Anschlags auf die Hüter. Ihr schließt euch der Expedition an, die den mysteriösen Weißen Geist untersuchen soll, der der Schlüssel zum Vorfall zu sein scheint. Das eigentlich als Arkveld bezeichnete Monster galt lange als ausgestorben und gibt der Gilde viele Rätsel auf, die ihr nun natürlich lösen müsst.

Welche alten und neuen Monster sind mit dabei?

Auch einige der in Monster Hunter Wilds vorkommenden Kreaturen hat Capcom bereits enthüllt, darunter allerdings ausschließlich neue Exemplare. Ob und wenn ja, welche Monster aus alten Spielen zurückkehren, ist bislang unbekannt. Im Folgenden findet ihr eine vollständige Liste der bisher angekündigten Widersacher, die euch in der Wildnis erwarten:

Arkveld: Ein Drache mit „kettenartigen Flügelfortsätzen“, auch bekannt als „der weiße Geist“

Ein Drache mit „kettenartigen Flügelfortsätzen“, auch bekannt als „der weiße Geist“ Die schwarze Flamme: Haust im Ölquellbecken und hat aufgrund mehrerer Fangarme offenbar Ähnlichkeit mit einem Tintenfisch

Haust im Ölquellbecken und hat aufgrund mehrerer Fangarme offenbar Ähnlichkeit mit einem Tintenfisch Rompopolo: Eine Mischung aus Moskito und Wyvern, der giftiges Gas versprühen kann

Eine Mischung aus Moskito und Wyvern, der giftiges Gas versprühen kann Ajarakan: Mit spitzen Zähnen, Klauen sowie der Möglichkeit, Flammen zu erzeugen, eine überaus bedrohliche Bestie

Mit spitzen Zähnen, Klauen sowie der Möglichkeit, Flammen zu erzeugen, eine überaus bedrohliche Bestie Uth Duna: Hüllt seinen Körper mit Feuchtigkeit in einen schützenden Schleier und besitzt bunt schimmernde Flügelflossen

Hüllt seinen Körper mit Feuchtigkeit in einen schützenden Schleier und besitzt bunt schimmernde Flügelflossen Lala Barina: Eine Spinne, die mit Fäden über das Schlachtfeld tanzt und auf dem Rücken Fell trägt, das aussieht wie eine blühende Rose

Eine Spinne, die mit Fäden über das Schlachtfeld tanzt und auf dem Rücken Fell trägt, das aussieht wie eine blühende Rose Rey Dau: Die Windebene beherrschender Flugwyvern, der mithilfe von Blitzen Sand in Glas verwandeln kann

Die Windebene beherrschender Flugwyvern, der mithilfe von Blitzen Sand in Glas verwandeln kann Balahara: Jagen oft in Gruppen und buddeln sich kreuz und quer durch die Dünen der Windebene

Jagen oft in Gruppen und buddeln sich kreuz und quer durch die Dünen der Windebene Quematrice: Setzt zum Kämpfen seinen übergroßen Schwanz ein und kann mit diesem auch eine von ihm ausgesonderte brennbare Flüssigkeit entzünden

Setzt zum Kämpfen seinen übergroßen Schwanz ein und kann mit diesem auch eine von ihm ausgesonderte brennbare Flüssigkeit entzünden Doshaguma: Erinnern an überdimensionale Löwen und sind oft in Rudeln anzutreffen

Erinnern an überdimensionale Löwen und sind oft in Rudeln anzutreffen Chatacabra: Ein riesiger, gepanzerter Frosch, der vorwiegend mit seiner Zunge sowie Steinen angreift

Welche Waffen stehen zur Auswahl?

Was braucht man, um die eben aufgezählten Monster in Catwalk-reife Outfits zu verwandeln? Richtig, ein paar ordentliche Waffen. 14 Variationen warten in Monster Hunter Wilds auf euch, drei von ihnen erlauben Gefechte aus der Entfernung, wenn ihr nicht auf Tuchfühlung gehen wollt. Die folgende Liste zeigt euch alle in Wilds verfügbaren Waffen:

Großschwert (kann blocken)

Langschwert

Schwert und Schild (kann blocken)

Doppelklingen

Hammer

Jagdhorn

Lanze (kann blocken)

Gewehrlanze (kann blocken)

Morph-Axt

Energieklinge (kann blocken)

Insektenglefe

Leichtes Bogengewehr

Schweres Bogengewehr (kann blocken)

Bogen

Multiplayer: Wie steht es um Crossplay?

Natürlich könnt ihr auch ganz alleine auf Jagd gehen, aber Monster Hunter Wilds dürfte genau wie alle anderen Franchise-Ableger von seinem Multiplayer leben: Bis zu drei Gefährt*innen können euch deshalb bei eurer Suche nach dem nächsten Questziel unter die bewaffneten Arme greifen und von der Beute nach erfolgreichem Abschluss profitieren.

Crossplay wird dabei zwischen allen Plattformen möglich sein: Es ist also egal, ob ihr auf der PlayStation 5, der Xbox Series X | S oder dem PC unterwegs seid und wo eure Freund*innen. Plattformübergreifende Speicherstände werden hingegen nicht unterstützt, ihr solltet also nicht nach 50 Stunden auf der Konsole entscheiden, jetzt doch am Rechner weiterzuzocken.

