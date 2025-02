Monster Hunter Wilds: Riesiges Update vor dem Start – so viel Platz müsst ihr jetzt freihalten

Monster Hunter Wilds steht nur kurz vor seiner planmäßigen Veröffentlichung. Doch das hält die Entwickler nicht davon ab, noch einmal vor Launch mit einem mächtigen Update für etwas Unruhe zu sorgen.

Doch nicht nur die Download-Größe des Prelaunch-Patches könnte verunsichern, sondern viel eher der Umstand, dass Besitzerinnen und Besitzer einer physischen Kopie des heißersehnten Monsterjäger-Teils womöglich doppelt große Augen machen.

Monster Hunter Wilds: Das steckt hinter dem großen Prelaunch-Patch

Ganze 15 Gigabyte ist das letzte Update für Monster Hunter Wilds groß, wie Capcom innerhalb eines kurzen und knackigen Twitter-Posts verrät. Habt ihr das Spiel digital vorbestellt, könnt ihr euch den besagten Patch bereits vor dem Start am 28. Februar auf die Systeme ziehen. Alle Käuferinnen und Käufer eines physischen Exemplars müssen hingegen bis zur Veröffentlichung warten.

Den ursprünglichen Tweet findet ihr hier:

https://twitter.com/monsterhunter/status/1894689209731949051

Habt ihr euch den Titel also physisch geordert, in Hoffnung, nicht so viel an Datenmassen herunterladen zu müssen – beispielsweise, weil eure Internetverbindung einfach nicht die schnellste ist – beißt ihr nun trotzdem in den multiple GB-schweren, sauren Apfel. Does it play?, das sich für physische Medien stark macht, zufolge sei das Update allerdings nicht zwingend notwendig, wenn ihr plant offline zu spielen.

Passend dazu: Monster Hunter Wilds: Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr das Spiel vorinstallieren

Dennoch: Der Patch scheint einige Schwierigkeiten auf der technischen und der visuellen Seite von Monster Hunter Wilds in Angriff zu nehmen, sodass sich Spielegefühl durchaus etwas getrübt werden könnte, wenn ihr ihn euch nicht zieht. Details zu dem Update und welche Verbesserungen es genau mit sich bringt hat Capcom bislang nicht verraten.

Wir sind jedenfalls gespannt, wie stark sich der Patch letzten Endes auf das fertige Spiel auswirken wird. Warum eine Neuerung für ihn alles verändert bat, erklärt Kollege Jonas in unserem Test zu Monster Hunter Wilds aber schon jetzt ganz ausführlich.

Quellen: Twitter / @monsterhunter, @DoesItPlay1