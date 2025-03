Monster Hunter Wilds: Showcase für erstes Update – Das könnt ihr erwarten

Der erste Hype um Monster Hunter Wilds hat sich etwas gelegt, rund drei Wochen nachdem Capcoms Action Adventure bei uns aufgeschlagen ist. Beeindruckende Zahlen wie die schon nach drei Tagen verkauften acht Millionen Kopien des Spiels sowie der Vorstoß in die Top 5 der ewigen Steam-Charts binnen weniger Stunden sind das, was Außenstehende in der Zeit vor allem beobachtet haben.

Aktive Fans konnten derweil eines der stärksten Spiele des (zugegeben noch recht jungen) Jahres genießen. Was die Spielinhalte angeht, zaubern die Entwickler*innen im nächsten Monat das erste Titel-Update hervor. Und das scheint es in sich zu haben, denn Capcom setzt dafür gleich mal einen eigenen Showcase an.

Monster Hunter Wilds empfängt Mizutsune – und mehr?

Dabei wird sich zunächst einmal alles um eines der Jagdziele drehen, dass in Monster Hunter Wilds Einzug erhält. Der Leviathan Mizutsune – erstmals eingeführt in Monster Hunter Generations – wird in das Spiel implementiert. Ob es das bereits im Vorfeld angekündigte neue Level an Herausforderung ist, oder ob Capcom dafür ein anderes Monster aus der Mottenkiste holt, könnt ihr nächste Woche in dem Showcase sehen.

Seht hier den Ankündigungs-Teaser zum Showcase:

Geleitet wird das Ganze von Produzent Ryozo Tsujimoto; dass für ein Update extra eine eigene Präsentation anberaumt wird, lässt zumindest vermuten, dass es nicht bei einem neuen Monster bleiben wird. Und auch darüber hinaus können Fans sicher einiges erwarten, schließlich verspricht Capcom in der Videobeschreibung „eine ganze Reihe weiterer Neuerungen“.

Der Showcase findet am kommenden Dienstag, 25. März, um 10 Uhr europäischer Zeit statt, das kostenfreie Titel-Update, von denen Fans in naher Zukunft noch mehrere erwarten können, folgt Anfang April. Ein Story-DLC mit zusätzlicher Region ist noch nicht bestätigt, mit Blick auf vergangene Titel jedoch wahrscheinlich.

Selbstverständlich haben auch wir uns in die intensive Monsterjagd gestürzt und Dutzende Stunden in Windebene, Ölquellbecken und Karminwald verbracht. Unsere Wertung lest ihr in unserem Test zu Monster Hunter Wilds.

