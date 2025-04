Monster Hunter Wilds: So streunt ihr als beliebter Nintendo-Charakter herum – ganz ohne Mods

Metroid Prime 4: Beyond war Teil der letzten Nintendo Direct und fand auch in der Switch 2-Präsentation Erwähnung; ein Releasedatum steht jedoch noch aus. Ihr könnt es kaum erwarten, endlich mal wieder mit Samus Aran in den Raumanzug zu schlüpfen? Dann greift doch stattdessen zu Monster Hunter Wilds.

Nein, das ist kein Witz. In gewisser Weise ist es möglich, in Gestalt der beliebten Kopfgeldjägerin auf Expedition zu gehen. Ihr braucht dazu nicht einmal eine Mod – lediglich die richtigen Rüstungsteile, wie jetzt ein passionierter Fan präsentiert hat.

Monster Hunter Wilds: Mit Samus Aran auf Monsterjagd

Unter dem (vermutlich) Pseudonym Rulia_Hermitaur betreibt er/sie auf Twitter einen Account mit viel Monster Hunter-Content. In einem ist nun ein beeindruckender Build eines Charakters zu sehen, der mehr als deutliche Übereinstimmungen mit Samus Aran, ihres Zeichens Protagonistin der populären Metroid-Reihe, aufweist. Möglich macht dies der unglaublich detaillierte Charakter-Editor, aber auch die Masse an Rüstungen, die ihr aus den von den erlegten Monstern erbeuteten Materialien schmieden könnt.

So zeigt sich Rulia_Hermitaurs Charakter stilecht in rotgoldener Rüstung, am Helm leuchtet die grüne Augenpartie und auch die Schulterplatten (in dieser Version scheinbar mit kleinen Kratern bewehrt) wirken mächtig. Lediglich die Armkanone fehlt, aber bekanntermaßen könnt ihr ja in Monster Hunter Wilds aus einer Vielzahl an Schuss- wie auch Hiebwaffen wählen.

Um das komplette Samus-Outfit zu bekommen, müsst ihr folgende Teile herstellen:

Helm: Vespoid

Torso: Gravios

Hüfte, Arme und Beine: jeweils gehärtete Rüstung

Lese-Tipp: Wir haben Metroid Prime 4: Beyond erstmals angespielt

Für die komplette Immersion: Palico als Metroid-Larve

Die Farbe des Visors entsteht durch leuchtend grüne Gesichtsbemalung. Für das komplette Erlebnis stattet ihr euren Palico noch mit dem Kopfteil von Rompopolo und dem Körper von Un Udra aus, um ihm den vollen Metroid-Look zu geben.

Rulia_Hermitaur hat als Alterative auch das als Zero Suit bekannte Outfit im Repertoire, die türkisfarbene und deutlich figurbetontere Rüstung, die Samus Aran erstmals in Metroid: Zero Mission trug. Und auch der Look ohne Helm orientiert sich natürlich nah an offiziellen Artworks der blonden Kopfgeldjägerin.

Ihr seht also, dass Monster Hunter Wilds nicht nur inhaltlich einiges zu bieten hat, sondern auch viel Raum für Kreativität bietet. Und das scheint erst einmal kein Ende zu nehmen, schließlich könnt ihr seit einigen Tagen im Spiel neue Inhalte erleben. Alles dazu lest ihr hier.

Quellen: Twitter/@ramos_knight