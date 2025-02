Monster Hunter Wilds: Jetzt kostenlos euren PC testen – so geht’s

Wenige Woche vor dem Release von Monster Hunter Wilds hat Capcom noch einmal die Systemanforderungen für den PC gründlich überarbeitet. So benötigt das Action-Rollenspiel nun minimal weniger Leistung, gleichzeitig wird aber nach oben hin noch mehr gefordert.

Das große Versprechen? Der kommende Serienteil läuft jetzt insgesamt flüssiger als noch bei der letzten Beta. Ob dem tatsächlich so ist und ob euer PC für Monster Hunter Wilds genügt, könnt ihr bereits jetzt kostenlos herausfinden – ein Benchmark-Tool macht es möglich.

Monster Hunter Wilds: Das sind die neuen Systemanforderungen

Falls ihr Monster Hunter Wilds weder auf der PS5 noch Xbox Series X|S spielen wollt, kommt der PC zum Einsatz. Allerdings benötigt ihr für die Jagd durchaus leistungsfähige Hardware, auch wenn die Entwickler*innen in den letzten Wochen und Monaten ordentlich an der Performance gefeilt haben. Das deutet zumindest die Überarbeitung an.

So sind die minimalen Anforderungen etwas gesunken, gleichzeitig wird bereits jetzt für die empfohlene Stufe die Frame Generation-Technologie vorausgesetzt, um 60 Bilder pro Sekunde zu erreichen. Unterstützt eure Grafikkarte dies nicht, könnte das zu einem Problem werden.

Lesetipp: Alle weiteren Infos zu Monster Hunter Wilds gibt es in unserer großen Übersicht

Hier erst einmal alle Systemanforderungen in der Übersicht:

Minimale Anforderungen Empfohlene Anforderungen Hohe Anforderungen Ultra Anforderungen Auflösung & FPS 1080p (hochskaliert von 720p)



30 FPS 1080p (hochskaliert)



60 FPS (Frame Generation) 1440p (hochskaliert)



60 FPS (Frame Generation) 2160p (hochskaliert)



60 FPS (Frame Generation) Prozessor (CPU) Intel Core i5-10400



Intel Core i3-12100



AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-10400



Intel Core i3-12100



AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-10400



Intel Core i3-12100



AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11600K



Intel Core i5-12400



AMD Ryzen 7 5800X



AMD Ryzen 7 7700 Grafikkarte (GPU) Nvidia GeForce GTX 1660 (6 GB VRAM)



AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM) Nvidia GeForce RTX 2060 Super (8 GB VRAM)



AMD Radeon RX 6600 (8 GB VRAM) Nvidia GeForce RTX 4060 Ti (8 GB VRAM)



AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB VRAM) Nvidia GeForce RTX 4070 Ti (12 GB VRAM)



Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB VRAM)



AMD Radeon RX 7800 XT (16 VB VRAM) Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB Speicherplatz 75 GB SSD 75 GB SSD 75 GB SSD 75 GB SSD



(150 GB mit HD Pack) Einstellungen Niedrig Medium Hoch Ultra

Falls ihr euch unsicher seid, ob euer PC die jeweiligen Anforderungen tatsächlich packt, hat Capcom zudem einen kostenlosen Bechmark veröffentlicht. Diesen könnt ihr über Steam herunterladen und damit euer System überprüfen – je nach erreichter Punktzahl bekommt ihr eine textliche Einschätzung.

Wann erscheint Monster Hunter Wilds?

Solltet ihr sowohl nach dem Studieren der Systemanforderungen und Nutzen des Benchmarks von Monster Hunter Wilds feststellen, dass ihr aufrüsten müsst: Etwas Zeit bleibt euch noch. Der Release des Action-Rollenspiels findet erst am 28. Februar 2025 statt – Konsoleros können dann ebenfalls einsteigen.

Demnach bleiben euch noch ein paar wenige Wochen, bis endlich das Jagdhorn in Monster Hunter Wilds ruft. Welche Spiele sonst noch im Februar erscheinen, haben wir für euch derweil an anderer Stelle festgehalten.

Quelle: Monster Hunter, Steam