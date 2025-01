Monster Hunter Wilds: Alles was ihr zu offenen Beta wissen müsst – so könnt ihr teilnehmen

Mit scharrenden Hufen nähert sich Monster Hunter Wilds seinem Release: Schon Ende Februar können Jäger*innen auf aller Welt endlich wieder überdimensionalen Kreaturen ans Leder.

Wem das noch viel zu lange dauert, darf jetzt aufatmen: Entwickler Capcom veranstaltet nämlich bald eine zweite offene Beta, um die Server vorher nochmal einem Stresstest auszusetzen und möglicherweise auftretende Bugs auszubügeln. Wir verraten euch, wann und auf welchen Plattformen die Beta zu Monster Hunter Wilds stattfindet – und was ihr sonst noch wissen müsst.

Monster Hunter Wilds: Was erwartet euch in der zweiten offenen Beta?

Angekündigt wurde die zweite offene Beta zu Monster Hunter Wilds auf dem YouTube-Kanal des Franchises mit einem fast vierminütigen Video. Darin macht sich Ryozo Tsujimoto, der Producer des Spiels, auf die Jagd, baut sich aber vorher erst einmal im Charakter-Creator selbst nach. Kurz nach Questbeginn stolpert er auch schon in die Fänge eines wiederkehrenden Monsters: Dem Gypceros.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das scheint der Star der zweiten offenen Beta zu sein, wie Tsujimoto verrät, ansonsten gleicht die zweite offene Beta der ersten und lohnt sich damit vor allem für diejenigen, die ihre vorherige Chance verpasst haben. Ebenfalls nett: Euren erstellten Charakter könnt ihr mit in die Vollversion nehmen, der restliche Fortschritt wird allerdings auf null zurückgesetzt.

Wann findet die kostenlose Testphase statt?

An zwei Terminen, jeweils von Donnerstag- bis Sonntagmorgen, könnt ihr schon vor dem eigentlichen Release-Termin von Monster Hunter Wilds kostenlos auf die Pirsch gehen. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine PlayStation 5, Xbox Series X | S oder einen PC. Ein PlayStation Plus-Abo oder eine aktive Xbox Game Pass-Mitgliedschaft sind allerdings nicht notwendig.

Im Folgenden haben wir die beiden verfügbaren Zeitslots für euch:

Erster Zeitslot: 6. Februar 04:00 Uhr bis 9. Februar um 03:59 Uhr

6. Februar 04:00 Uhr bis 9. Februar um 03:59 Uhr Zweiter Zeitslot: 13. Februar 04:00 Uhr bis 16. Februar um 03:59 Uhr

Gibt es Belohnungen für die Teilnahme?

Wie Tsujimoto im Video weiter erwähnt, gibt es noch einen weiteren Grund, warum ihr euch die Beta nicht entgehen lassen solltet. So gibt es für alle Teilnehmer*innen ein paar kostenlose digitale Belohnungen: Neben einem dekorativen Anhänger für eure Waffe oder euer Reittier ist das ein Item Pack mit nützlichen Gegenständen. Beides könnt ihr dann in der Vollversion von Monster Hunter Wilds einlösen.

Lese-Tipp: Unsere ersten Hands-On-Eindrücke zu Monster Hunter Wilds.

Als Grund für die zweite offene Beta gibt man an, dass viele Fans nicht an der ersten teilnehmen konnten oder noch einmal ihre Jagdkünste auf die Probe stellen wollten. Tsujimoto verrät außerdem, dass das Team gerade noch die letzten Stellschrauben festzieht, um Monster Hunter Wilds zum Release so rund wie möglich zu bekommen.

Die entsprechenden Anpassungen werden allerdings leider nicht Teil der Beta sein, sodass ihr von euren Erfahrungen nicht zwangsläufig auf das fertige Spiel schließen solltet. Bis ihr im Februar zulangen könnt, empfehlen wir noch einmal einen Blick auf unsere große Info-Übersicht zu Monster Hunter Wilds.

Quelle: YouTube /Monster Hunter